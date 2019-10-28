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Лукашенко о наркотиках: нам удалось стабилизировать обстановку, но поводов для самоуспокоения нет
29.10.2019 11:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Количество смертей от передозировок наркотиками в Беларуси в 14 раз ниже, чем в Литве, и в 72 раза ниже, чем в США. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 октября на совещании по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании,
— Принятые в Беларуси в 2014 году системные меры позволили нам переломить ситуацию, — сказал президент. — Нам удалось поставить заслон на пути распространения синтетических препаратов, так называемых спайсов, основными потребителями которых была молодежь. Значительно усилена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропов.
Как отметил Александр Лукашенко, в результате удалось стабилизировать обстановку. За прошедшие пять лет количество наркопреступлений сократилось в 1,5 раза, а совершенных с участием несовершеннолетних — примерно в 5 раз (с 466 в 2014 году до 97 в 2018 году).
Количество смертей от передозировок наркотиками в Беларуси в 14 раз ниже, чем в Литве, и в 72 раза ниже, чем в США. Последний случай гибели подростка от передозировки произошел в 2014 году.
— Однако, несмотря на приведенные показатели, особых поводов для самоуспокоенности нет, — обратил внимание президент.
Участниками совещания стали члены правительства, руководители ряда министерств и ведомств, судейского корпуса.
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- Принятые в Беларуси в 2014 году системные меры позволили нам переломить ситуацию, - сказал президент.
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