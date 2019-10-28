В Витебске вынесли приговор неонацисту, обвиняемому в надругательстве над памятником «Три штыка»

Источник материала: Tut.by

Областной суд 28 октября вынес приговор Алексею В., которого обвиняли в разжигании расовой вражды и надругательстве над памятником защитникам Отечества на площади Победы в Витебске. 34-летний мужчина получил 3 года «химии», сообщает «Віцебская вясна».



Фото: соцсети

Уголовное дело против жителя Витебска возбудили по двум статьям УК: умышленные действия, направленные на разжигание расовой вражды, и надругательство над памятником защитникам Отечества. Поводом послужили фото- и видеоматериалы, размещенные на личной странице мужчины в соцсети в 2011—2012 годах.

В последнем слове витеблянин обратил внимание судьи, что видео, размещенное на его личной странице, он случайно нашел в интернете. Оно находилось в свободном доступе, и любой желающий мог сделать репост.

— Я думал: если видео находится в свободном доступе и я его возьму на страницу, то не совершу никаких противоправных действий, — объяснил обвиняемый.

По словам мужчины, он скопировал этот ролик, даже не посмотрев, что в нем содержится.

На одном из фото молодой человек вскидывает руку в нацистском приветствии на фоне подземного перехода на площади Победы. На этот счет он заявил, что его жест ни о чем не свидетельствует, ничего плохого он в него не вкладывал и никого оскорбить не хотел.

Алексей заявил, что не признает себя виновным. Попросил судью дать ему либо штраф, либо условный срок.

Тем не менее суд приговорил мужчину к 3 годам 1 месяцу ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу. Алексей заявил, что намерен обжаловать его в Верховном суде.