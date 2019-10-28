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А фото выложили в Инстаграм. В Гомеле парни попали под уголовку после фотосессии на милицейском авто
29.10.2019 12:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении гомельчан, которые устроили фотосессию, взобравшись на милицейское авто, возбудили уголовное дело,
Инцидент произошел около часа ночи 17 октября. В одном из гипермаркетов Гомеля сработала тревожная кнопка. К торговому объекту прибыл наряд Департамента охраны. Милиционеры отправились на объект, а отдыхавшая неподалеку компания молодых людей решила устроить фотосессию у служебного авто.
Сначала парни позировали у автомобиля, затем залезли на капот, а после один из них и вовсе забрался на крышу ВАЗа. Потом молодые люди сели в свой автомобиль и уехали.
Очевидец рассказал вернувшимся милиционерам о произошедшем. Видеорегистратор, установленный в служебном авто, снял происходящее.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Эксперт обнаружил вмятины на крыше и капоте автомобиля, царапины, а также следы обуви.
Вскоре машина молодых людей была задержана в районе железнодорожного вокзала. К этому времени один из парней успел уже выложить фото в Инстаграм.
В отношении 23-летних задержанных возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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А фото выложили в Инстаграм. В Гомеле парни попали под уголовку после фотосессии на милицейском авто
Вскоре машина молодых людей была задержана в районе железнодорожного вокзала. К этому времени один из парней успел уже разместить фото на своей странице в...
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