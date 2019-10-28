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На Бали ищут 34-летнего белорусского туриста - вероятно, он сорвался с обрыва в океан

29.10.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спасательные службы на острове Бали ищут 34-летнего туриста из Беларуси, который, предположительно, сорвался со 130-метровой скалы во время попытки сделать селфи. Об этом пишет antaranews.com со ссылкой на местную полицию.


Фото: antaranews.com

— 27 октября в 7.30 мы получили информацию от людей, что иностранец мог упасть со скалы по время съемки селфи, — рассказали в полиции.

Все случилось на утесе Tanjung Mebulu в округе Бадунг на юге индонезийского острова Бали. Неподалеку нашли арендованную машину, а внутри — паспорт на имя белоруса. Предполагают, что мужчина приехал на утес один и мог упасть, поскользнувшись.

В тот же день к месту направили спасателей, но операцию отложили на день из-за плохой видимости в условиях труднодоступной местности — высота утеса более 130 метров.

Сегодня к подножию скалы спустился один спасатель, но мужчину не нашли.

Не исключают, что белоруса могло унести приливом. Поиск продолжается, вероятно, задействуют и вертолет.

 
 
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Предполагают, что он поскользнулся и упал во время съемки фото.
 
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