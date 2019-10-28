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В Украине вспышка дифтерии. Что надо знать белорусам

29.10.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Украине вспышка дифтерии, за последние две недели ее обнаружили у около двух десятков человек. Случаи зафиксированы в Закарпатье и Киеве. Стоит ли белорусам опасаться этой болезни?


Фото: Reuters

Как пишет агентство УНИАН, в Украине 17 октября с диагнозом дифтерия госпитализировали студента-иностранца, который учится на 5-м курсе медицинского факультета Ужгородского национального университета, а в Киеве дифтерией заболел непривитый девятилетний школьник. За последнюю неделю болезнь обнаружили у почти двух десятков человек.

В основном сейчас дифтерию находят в Закарпатье, этот регион напрямую не граничат с Беларусью, но ближе всего к нему находится наша Брестская область. В Киеве уже зафиксировано два лабораторно подтвержденных случая дифтерии, Киев от Гомеля — в 260 километрах. Заболевшим в Украине вводят противодифтерийную сыворотку.

Дифтерия — это острое инфекционное заболевание. Оно передается воздушно-капельным путем. От момента заражения до того, как болезнь проявится, может пройти три-десять дней. Дифтерия опаснее кори, потому что смертность от нее гораздо выше. По статистике, из тысячи больных умирает от 50 до 100 человек, пишет на своей странице в Facebook бывшая глава Минздрава Украины Ульяна Супрун.

Если человек заразился дифтерией, у него может болеть горло, повыситься температура, появятся отеки слизистой ротоглотки, серый налет на миндалинах, осипнет голос, отечет шея и увеличатся лимфатические узлы. Если токсин дифтерии попадет в кровь, то это может дать осложнение на сердце, почки и нервную систему.

От дифтерии защищают прививки. Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщает, что более 99% людей, привитых от дифтерии, ею не заболеют.

В Беларуси людей от дифтерии прививают с раннего детства, эти прививки входят в Национальный календарь. Как пояснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, детей прививают в возрасте 2, 3, 4 и 18 месяцев, 6 лет, 11 лет и 16 лет. Взрослые должны привиться в своей поликлинике в 26 лет, а затем делать ревакцинацию каждые 10 лет до 66 лет. Ревакцинация нужна потому, что со временем уровень антител уменьшается. Белорусам, которые прошли необходимый объем вакцинации от дифтерии, поездки в Украину, в том числе и в Закарпатье, не опасны.

По данным Всемирной организации здравоохранения эффективность вакцинации против дифтерии — 96,9% для тех, кто получил три дозы вакцины, и 99% и более для тех, кто получил пять и более доз вакцины в течение жизни. Оптимальный объем вакцинации для создания достаточной защиты от дифтерии в обществе составляет более 95% привитых от всего населения. Этих цифр достигли и в Беларуси.

Как только люди начинают отказываться от прививок, коллективный иммунитет снижается. Ранее медики рассказывали, что в 1995−1996 годах антивакцинальная кампания в нашей стране привела к тому, что охват прививками против «дифтерии-столбняка» уменьшился до 60−70%. В 1995 году в Беларуси заболело 552 человека, погибло 22 человека, из них 6 детей.

В Беларуси от дифтерии прививают разными вакцинами, как правило, они комбинированные. Бесплатно: «Эупентой» (LG Chem, Южная Корея) — от дифтерии, столбняка, цельноклеточного коклюша, ХиБ-инфекции, гепатита В и АКДС (Россия) — от дифтерии, столбняка, цельноклеточного коклюша. На платной основе — «Гексаксимом» (Sanofi Pasteur, Франция) или «Инфанрикс Гекса» (GlaxoSmithKline, Бельгия) — от дифтерии, столбняка, бесклеточного коклюша, полиомиелита, ХиБ-инфекции, гепатита В, а также «Инфанриксом» (дифтерия, столбняк, бесклеточный коклюш, производитель: GlaxoSmithKline, Бельгия).

 
Теги: Гомель
 
 
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В Украине вспышка дифтерии, за последнюю неделю ее обнаружили у двух десятков человек. Стоит ли белорусам опасаться опасной болезни?
 
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