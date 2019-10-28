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В Украине вспышка дифтерии. Что надо знать белорусам
29.10.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Украине вспышка дифтерии, за последние две недели ее обнаружили у около двух десятков человек. Случаи зафиксированы в Закарпатье и Киеве. Стоит ли белорусам опасаться этой болезни?
Как пишет агентство УНИАН, в Украине 17 октября с диагнозом дифтерия
В основном сейчас дифтерию находят в Закарпатье, этот регион напрямую не граничат с Беларусью, но ближе всего к нему находится наша Брестская область. В Киеве уже зафиксировано два лабораторно подтвержденных случая дифтерии, Киев от Гомеля — в 260 километрах. Заболевшим в Украине вводят противодифтерийную сыворотку.
Дифтерия — это острое инфекционное заболевание. Оно передается воздушно-капельным путем. От момента заражения до того, как болезнь проявится, может пройти три-десять дней. Дифтерия опаснее кори, потому что смертность от нее гораздо выше. По статистике, из тысячи больных умирает от 50 до 100 человек, пишет на своей странице в Facebook бывшая глава Минздрава Украины
Если человек заразился дифтерией, у него может болеть горло, повыситься температура, появятся отеки слизистой ротоглотки, серый налет на миндалинах, осипнет голос, отечет шея и увеличатся лимфатические узлы. Если токсин дифтерии попадет в кровь, то это может дать осложнение на сердце, почки и нервную систему.
От дифтерии защищают прививки. Центр по контролю и профилактике заболеваний США
В Беларуси людей от дифтерии прививают с раннего детства, эти прививки входят в Национальный календарь. Как пояснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, детей прививают в возрасте 2, 3, 4 и 18 месяцев, 6 лет, 11 лет и 16 лет. Взрослые должны привиться в своей поликлинике в 26 лет, а затем делать ревакцинацию каждые 10 лет до 66 лет. Ревакцинация нужна потому, что со временем уровень антител уменьшается. Белорусам, которые прошли необходимый объем вакцинации от дифтерии, поездки в Украину, в том числе и в Закарпатье, не опасны.
По данным Всемирной организации здравоохранения эффективность вакцинации против дифтерии — 96,9% для тех, кто получил три дозы вакцины, и 99% и более для тех, кто получил пять и более доз вакцины в течение жизни. Оптимальный объем вакцинации для создания достаточной защиты от дифтерии в обществе составляет более 95% привитых от всего населения. Этих цифр достигли и в Беларуси.
Как только люди начинают отказываться от прививок, коллективный иммунитет снижается. Ранее медики
В Беларуси от дифтерии прививают
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В Украине вспышка дифтерии, за последнюю неделю ее обнаружили у двух десятков человек. Стоит ли белорусам опасаться опасной болезни?
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