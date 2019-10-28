Египтянин и трое белорусов пытались организовать канал незаконной миграции в ЕС: не получилось

Источник материала: Tut.by

В Беларуси выявили очередной канал незаконной миграции. Египтянин привозил в нашу страну своих соотечественников, которые хотели попасть в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По делу проходят подозреваемыми 42-летний египтянин и трое белорусов в возрасте от 24 до 25 лет. Под видом оказания туруслуг они обеспечивали незаконное пребывание иностранцев в Беларуси с их последующим трансфером в Евросоюз.

Все началось с делового знакомства представителя арабского государства и нашего соотечественника. За вознаграждение минчанин организовал перелет мужчины в столицу и трудоустроил его в турфирме, обеспечив тем самым легальное нахождение в Беларуси. Однако в последующем роль иностранца получила статус криминальной: он подыскивал соотечественников, которые хотели незаконно эмигрировать в Европу. В последующем такими клиентами занимались непосредственно белорусские подельники.

— С марта по октябрь этого года подозреваемые зарегистрировали несколько турагентств, в которых якобы должны были работать египтяне. Однако те прилетали в Беларусь, фиктивно трудоустраивались по спецразрешению и подавали документы в визовые центры на получение Шенгена. Стоит отметить, что все клиенты получили отказ, — рассказали в ГУБОПиК МВД.

Таких лиц белорусы пытались самостоятельно переправить за кордон. Одна из такой попыток в итоге оказалась провальной. Подозреваемых вместе с мигрантами задержали оперативники.

Сейчас трое белорусов и египтянин находятся в СИЗО. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371−1 УК Беларуси (организация незаконной миграции группой лиц).

Судьба четырех египтян, которые воспользовались услугами фигурантов, решится в ближайшее время. Их депортируют после рассмотрения в суде административных протоколов за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.