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В память о Наталье. В Гродно высадили деревья на месте старого ботанического сада

29.10.2019 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Воссозданием ботанического сада на небольшом участке в парке Жилибера в Гродно несколько лет назад занялась энтузиастка Наталья Канюк. С 2011 года благодаря ей здесь появилось порядка 70 растений — редких, необычных, непривычных. А потом Наталья умерла — но дело краеведа после ее смерти продолжили энтузиасты. И теперь экспозиция ботанического сада постоянно пополняется силами неравнодушных людей, сообщает телеканал «Гродно плюс».


Фото: скрин с видео

В этом году в ботаническом саду появилось пять новых экземпляров растений, в том числе две кедровые сибирские сосны. Их привезли активисты движения по восстановлению лесов из Вологодской области России.

Также высадили пихту и остролистый клен, который подстрижен в два яруса в технике бонсай.

Высадили и черную березу, о которой мечтала Наталья Канюк.


Наталья Канюк умерла два года назад. Дело всей ее жизни — возрождение ботанического сада, который был основан ботаником Жаном Эммануэлем Жилибером, — продолжают неравнодушные люди. Фото: t-styl.info, 2016 год.

— Наталья Григорьевна просила поискать редкие растения — целый список нам составила в свое время. И вот, среди прочего, мы нашли черную березу. После смерти Натальи дерево долгое время стояло у нас в кадке. Сейчас появилась возможность почтить память настоящего патриота, неравнодушного человека, настоящего гродненца. И вот эта береза нашла свое место, — говорит учредитель парка аттракционов Юрий Солтан.

Сейчас шефство над ботаническим садом взяли на себя предприятие «Гроднозеленстрой» и близлежащие школы.

В коллекции сада в центре города есть уникальные и нетипичные для Беларуси экземпляры.

— На территории есть съедобные каштаны. Мы когда-то думали, что они засохли, но деревья пустили поросль. Еще здесь растет сумах, о котором мечтала Наталья Григорьевна, но мы его посадили уже после того, как ее не стало, — говорит ландшафтный архитектор предприятия «Гроднозеленстрой» Татьяна Полишевич.

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Теги: Гродно
 
 
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Воссозданием ботанического сада на небольшом участке в парке Жилибера в Гродно несколько лет назад занялась энтузиастка Наталья Канюк. С 2011 года благодаря ей...
 
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