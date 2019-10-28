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В память о Наталье. В Гродно высадили деревья на месте старого ботанического сада
29.10.2019 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Воссозданием ботанического сада на небольшом участке в парке Жилибера в Гродно несколько лет назад занялась энтузиастка
В этом году в ботаническом саду появилось пять новых экземпляров растений, в том числе две кедровые сибирские сосны. Их привезли активисты движения по восстановлению лесов из Вологодской области России.
Также высадили пихту и остролистый клен, который подстрижен в два яруса в технике бонсай.
Высадили и черную березу, о которой мечтала Наталья Канюк.
— Наталья Григорьевна просила поискать редкие растения — целый список нам составила в свое время. И вот, среди прочего, мы нашли черную березу. После смерти Натальи дерево долгое время стояло у нас в кадке. Сейчас появилась возможность почтить память настоящего патриота, неравнодушного человека, настоящего гродненца. И вот эта береза нашла свое место, — говорит учредитель парка аттракционов Юрий Солтан.
Сейчас шефство над ботаническим садом взяли на себя предприятие «Гроднозеленстрой» и близлежащие школы.
В коллекции сада в центре города есть уникальные и нетипичные для Беларуси экземпляры.
— На территории есть съедобные каштаны. Мы когда-то думали, что они засохли, но деревья пустили поросль. Еще здесь растет сумах, о котором мечтала Наталья Григорьевна, но мы его посадили уже после того, как ее не стало, — говорит ландшафтный архитектор предприятия «Гроднозеленстрой» Татьяна Полишевич.
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Воссозданием ботанического сада на небольшом участке в парке Жилибера в Гродно несколько лет назад занялась энтузиастка Наталья Канюк. С 2011 года благодаря ей...
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