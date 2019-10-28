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В отношении двух парней, которые фотографировались на милицейском автомобиле, возбуждено уголовное дело

29.10.2019 12:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Гомеле 17 октября около часа ночи к одному из гипермаркетов по вызову прибыл наряд центрального отдела департамента охраны. Увидев, что милиционеры направились в гипермаркет, компания молодых людей подошла к служебному автомобилю. Двое из них стали позировать, третий выступил в роли фотографа.
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле 17 октября около часа ночи к одному из гипермаркетов по вызову прибыл наряд центрального отдела департамента охраны. Увидев, что милиционеры направились в...
 
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