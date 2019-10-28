|
В отношении двух парней, которые фотографировались на милицейском автомобиле, возбуждено уголовное дело
29.10.2019 12:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Гомеле 17 октября около часа ночи к одному из гипермаркетов по вызову прибыл наряд центрального отдела департамента охраны. Увидев, что милиционеры направились в гипермаркет, компания молодых людей подошла к служебному автомобилю. Двое из них стали позировать, третий выступил в роли фотографа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении двух парней, которые фотографировались на милицейском автомобиле, возбуждено уголовное дело
В Гомеле 17 октября около часа ночи к одному из гипермаркетов по вызову прибыл наряд центрального отдела департамента охраны. Увидев, что милиционеры направились в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)