Теперь красавицам не нужно ехать в Витебск или Полоцк – в Шумилино открылся салон красоты «Merci»

Источник материала: Герой працы

Салон красоты «Merci»

Каждая девушка хочет быть красивой. Аккуратные волосы, ногти, брови, ресницы, макияж – какая женщина не мечтает об этом! Особенно повезло жителям Шумилино.

1 июля открылся салон красоты «Merci». Теперь не нужно ехать в Витебск или Полоцк в поисках хорошего парикмахера и мастера-бровиста. Несмотря на то, что салон начал свою работу не так давно, у него уже есть свои благодарные клиенты, многие из которых стали уже постоянными.

В салоне можно сделать стрижку, укладку, окрашивание, все виды мелирования, причёску. В перечень услуг входят детские и мужские стрижки. В салоне есть возможность записаться на моделирование и окрашивание бровей и ресниц. В списке услуг также есть депиляция (шугаринг) всех зон.

Атмосфера здесь уютная, дружеская. Зона ожидания располагает к себе: размещены комфортные диванчики, телевизор, а также зона с бесплатными угощениями.

Татьяна Зубарева и Виолетта Чаплинская разбираются во всех тонкостях ухода за волосами, бровями и ресницами. Они помогут вам всегда выглядеть свежо и очаровательно.

Девчонки – настоящие профессионалы своего дела. Главное их преимущество – они не стоят на месте и постоянно совершенствуют свое мастерство в любимом деле: посещают различные обучающие курсы, семинары, мастер-классы.

Татьяна и Виолетта найдут подход к любому клиенту, исполнят самые скромные и самые неожиданные ваши пожелания. Приятный бонус: в салоне регулярно появляются скидки на тот или иной вид услуг, поэтому и без того приемлемые цены становятся вдвойне выгодными!

Главный принцип салона «Merci» – скорость, качество, доступность. Здесь есть услуга «работа в четыре руки», которая позволяет существенно сэкономить время. Например, потратив всего два часа, клиентка может сделать одновременно стрижку, укладку и коррекцию бровей.

В салоне «Merci» вы можете приобрести подарочный сертификат на любую услугу салона, преподнести его маме, сестре, подруге или мужской половине вашего окружения.

Запись по телефонам: Татьяна – 8(029) 591-50-58, Виолетта – 8(029) 818-43-33.

Татьяна и Виолетта приглашают воспользоваться их услугами и ждут вас каждый день с 9.00 до 18.00 (выходной – воскресенье) по адресу: ул. Сипко, 45 (на втором этаже здания «Тамара-торг»).

Салон «Merci» – это то место, где вы получите настоящее удовольствие от качественно выполненных услуг.

Ольга КОТИКОВА, внештатный корреспондент.

Опубликовано в №85 от 29.10.2019 г.