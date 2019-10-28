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Лукашенко провел совещание по уборочной: «Картошка якобы убрана. Посмотрите еще раз»

29.10.2019 13:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поставил задачу до 7 ноября завершить уборку и большинство осенних полевых работ. Об этом он заявил 29 октября, заслушивая доклад о завершении уборочной кампании 2019 года и выполнении поручений по вопросам наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг, сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Сроки я определил: после празднования 7 ноября мы можем только пахать под зябь, — сказал президент.

Александр Лукашенко отметил, что на селе необходимо осуществить комплекс мероприятий и работ, которые не терпят отлагательств.

— Первое — завершение уборки урожая. Хочу для сведения нашего общества сообщить: у нас привыкли к тому, что урожай заканчивается, когда мы убираем зерновые колосовые в августе, — это не так. Убрать зерновые колосовые — это самое простое, что может быть в сельском хозяйстве, а потом остается огромный массив кукурузы на силос и особенно на зерно. Остаются свекла, картофель, овощи, плодовые. Это миллионы тонн, которые надо убрать с поля, перевезти в хранилища и продать. Плюс к этому надо посеять озимые (мы их уже посеяли) и перепахать почвы — под зябь вспашка, — сказал Лукашенко.

Вспашку под зябь он назвал самым узким местом.

— Я смотрю, что осталось совсем немного площадей, которые мы должны убрать. Тем не менее мое впечатление (несмотря на то, что их немного), что расслабились в конце уборки. Что касается подъема зяби, то здесь просто халатное отношение, — отметил президент.

Александр Лукашенко привел пример, что лично наблюдал за работами на некоторых полях в Минской области, и после обеда в пятницу, а также в субботу и воскресенье работы на них не велись.

— А это два с половиной дня. Сколько можно было поднять за это время зяби! — заметил он. — В понедельник все вспахали. Это свидетельствует то том, что отдыхали два с половиной дня. Я понимаю: люди устали, нагрузка огромная, но завтра зима будет. Отдохнем. У крестьян было всегда так.

— Я посмотрю, как вы сработали. Не дай бог кто-то что-то не доделал (к 7 ноября. — Прим.). Все должно быть убрано. Никакой льнотресты не должно быть на полях, все должно быть свезено (якобы все свезено, по информации). Кукуруза на зерно должна быть убрана или мы ее потеряем. Если будет неважная погода, значит, складывайте, силосуйте это зерно или в рукава запихивайте. В который раз уже об этом говорю, — подчеркнул руководитель государства.

Президент обратил внимание на необходимость сохранить урожай картофеля.

— Картошка якобы убрана. Посмотрите еще раз. Сегодня приличная цена. Украина в очереди стоит за картофелем. Заполните хранилища. И не только для своего населения на зиму, но и чтобы продать попозже по весне за хорошую цену эту картошку. То же самое касается и овощей, — потребовал он.

Александр Лукашенко также отметил, что урожай гречихи в этом году меньше, чем в прошлом.

— В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию, и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай бог это произойдет по ценообразованию. Мы договорились, — предупредил президент.

 
 
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Александр Лукашенко привел пример, что лично наблюдал за работами на некоторых полях в Минской области, и после обеда в пятницу, а также в субботу и воскресенье...
 
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