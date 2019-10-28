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5G в Беларуси – это реально?

29.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Как отметила Алоизия Вергеттер, сегодняшняя встреча в правительстве организована в преддверии визита главы белорусского государства в Австрию. «На двухсторонней встрече президенты обоих государств обсуждали вопросы, касающиеся непосредственно компании A1. И нам известно, что президент Австрии будет задавать вопросы о прогрессе, который был достигнут. Поэтому мы хотели бы понимать, на каком месте находимся, каков прогресс по достигнутым договоренностям, чтобы подготовить австрийскую сторону и президента к данному визиту», – сказала посол.

По словам Александра Турчина, белорусская сторона уже достаточно полно дала ответы на вопросы, которые поднимались на встрече глав государств. «На мой взгляд, вопрос, который остается в подвешенном состоянии, это развитие сети 5G. Сегодня в правительстве мы прорабатываем различные варианты строительства этой сети. Есть предложение компании A1, есть предложение МТС, поэтому мы планируем в ближайшее время эти варианты обсудить, чтобы выработать какое-то решение и понимать, в каком направлении будем двигаться», – отметил первый вице-премьер.

Александр Турчин заверил, что правительство рассмотрит все предложения касательно развития 5G. «Были бы благодарны компании A1, если бы они аргументированно высказали, почему их предложение наиболее оптимальное», – добавил он.

https://www.belta.by

 
 
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Правительство прорабатывает различные варианты строительства сети 5G в Беларуси и готово изучить предложения австрийского концерна A1 Telekom Austria Group, сообщил первый...
 
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