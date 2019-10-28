«Суперстар»: сотрудники Борисовского ГРОЧС провели фестиваль для пенсионеров

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Свои усилия в деле обучения правилам безопасности и предупреждения пожаров с участием лиц пожилого возраста объединили Борисовский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям, Территориальный центр социального обслуживания населения и Борисовский городской стадион. Совместно специалисты организовали и провели фестиваль по основам безопасности жизнедеятельности «СуперСтар».

Пенсионеры с готовностью и радостью откликнулись на все «забавы», которые предложили им спасатели. Началось мероприятие с теоретического конкурса «Ринг безопасности», в котором обе команды показали себя на достойном уровне – все каверзные вопросы по пожарной безопасности участницы «щёлкали, как орешки». Затем теория была подкреплена спортивными состязаниями – эстафета с одеванием боевой одежды понравилась всем без исключения.

Женщины «потушили» условный пожар, узнали много полезной информации об автономном пожарном извещателе, с удовольствием проверили своё логическое мышление в предложенных играх, а в заключении смогли почувствовать себя настоящими спасателями-пожарными. В этот туманный и пасмурный день положительным эмоциям и радости не было предела! Хорошим настроением и позитивом зарядились абсолютно все участники этого мероприятия.

И, конечно же, организаторы фестиваля приготовили для все участниц призы и подарки.