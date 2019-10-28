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В Минске прошел открытый разговор о выборах, работе интернет-ресурсов и роли СМИ в формировании общественного мнения

29.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В мероприятии участвовали первый заместитель Министра информации Республики Беларусь П.Н. Легкий, председатель Федерации профсоюзов Беларуси М.С. Орда и его заместитель Е.Н. Манкевич, начальник управления информационных коммуникаций главного управления информационно-аналитической работы ФПБ О.В. Зуёнок, директор по развитию Яндекс в Беларуси Е.Л. Лашкевич, а также журналисты средств массовой информации всех регионов Беларуси.

Выступления спикеров форума продолжила пресс-конференция с руководством Мининформации и ФПБ, Затем прошло награждение победителей республиканского конкурса среди журналистов региональных СМИ на лучший материал о штурмовике «ИЛ-2» и редакции газеты «Беларускі час».

Подробную информацию читайте на страницах газеты «Адзінства».

 
 
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28 октября в зале пленумов Дворца профсоюзов (г. Минск) состоялся форум «Выборы – 2019: роль региональных СМИ в формировании общественного мнения по вопросам...
 
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