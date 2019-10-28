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Первые бесконтактные банкоматы появились в Беларуси

29.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Эта технология позволит совершать карточные операции максимально быстро. Также уменьшается вероятность забыть свою карту в банкомате. Однако пока воспользоваться новой функцией смогут лишь держатели банковских платежных карточек Masterсard и Visa. При этом не важно выпущены они в Беларуси или за рубежом.

Банкоматы с поддержкой NFC-технологии можно узнать по специальному символу на стартовом экране банкомата, стикеру в правом верхнем углу и NFC-ридеру.

При бесконтактном пользовании банкоматом будут ограничены некоторые функции. Например, нельзя будет сменить пин-код, а также пополнить наличными средствами карточки Mastercard и Visa, выпущенные другими банками. Исключение составляют лишь карты ОАО «Банк Дабрабыт».

https://minsknews.by/

 
 
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Владельцы банковских платежных карточек Masterсard и Visa смогут воспользоваться банкоматами с функцией бесконтактной оплаты.
 
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