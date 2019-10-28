Лукашенко потребовал ликвидировать преступную сеть по распространению наркотиков

Преступную сеть по распространению наркотиков нужно ликвидировать полностью, подключать социальные сети, интенсивно проводить профилактику.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам борьбы с наркотиками и профилактики наркомании, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, в Беларуси удалось стабилизировать обстановку благодаря системным мерам, принятым в 2014 году - пставить заслон на пути поступающих в страну спайсов. Но успокаиваться рано:, учитывая географическое положение Беларуси, наркокартели стремятся воспользоваться удобной логистикой. В стране должен работать принцип неотвратимости наказания прежде всего в отношении руководителей организованных групп и оптовых звеньев наркотрафика.

«Не можете сами достать этих дельцов, если они находятся где-то за рубежом, - тогда задействуйте международные каналы и другие известные в работе спецслужб методы. Сделайте все возможное, чтобы ликвидировать преступную сеть полностью», - потребовал Лукашенко.

Все уголовные дела по наркотикам, совершенные в составе организованных групп, должны находиться на особом контроле в органах прокуратуры.

Глава государства напомнил, что недавно в УК были внесены поправки, которые дают судам возможность более гибко подходить к назначению наказания.

«Кстати, за смягчение наказания в таком размере, как мы приняли решение, ратовали так называемые то ли партия, то ли общественная организация (речь идет о движении "Матери 328". - Прим.)», - напомнил президент. По его словам, люди не должны сомневаться в правильности решения суда, который обязан тщательно разобраться в ситуации и назначить адекватное наказание. Для этого необходимо единообразное применение закона. Это нужно обсуждать на уровне судейского корпуса и даже Пленума Вреховного Суда.

Кроме того, необходимо обеспецить занятость и поддержку людям, освобожденным из тюрьмы, помочь им вернуться к нормальной жизни и не допустить возврата снова в преступную среду.

Президент заявил, что в стране профилактика наркоторговли и наркомании работает недостаточно интенсивно.

«Я неоднократно говорил: пока будем бороться только с последствиями, а не с причинами, коренного улучшения ситуации не добьемся. Самый эффективный барьер на пути распространения наркотиков - это их тотальное непринятие обществом. Не будет спроса, не будет и предложений. Нам этого нужно добиваться», - подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание, что наркоманами в большинстве случаев становятся молодые люди, не осознающие до конца опасность наркотиков. "Поэтому действовать необходимо на упреждение по линии учреждений образования, здравоохранения и, конечно, прежде всего семьи.

По его словам, нужно совершенствовать антинаркотическую пропаганду с учетом интересов молодежи, подключать социальные сети и другие виды популярных у подростков интернет-ресурсов. «В этом плане деятельность Министерства информации сейчас малозаметна. Я вообще что-то не вижу этого министерства», - отметил глава государства.

Ранее президент поручил Администрации провести встречи с родными осужденных за наркопреступления.

«Особенно обсуждают и рыдают так называемые "Матери 328". Мы, конечно, их понимаем: это беда в семье. Им надо посоветовать вовремя заниматься своими детьми. А потом рыдать, стенать и предъявлять претензии власти, - сказал Лукашенко. - Матери правильно заостряют внимание на необходимости более эффективной работы с молодежью по профилактике наркопреступности и наркомании. Предлагают нам активнее вести профилактику, только забыли, что им самим надо было этим делом заниматься в семье». Тем не менее президент считает нужным тщательно изучить предложения, которые исходят в том числе от этих матерей. «Они пострадавшие. Они, наверное, чувствуют эту проблему острее, чем все другие», - добавил он.