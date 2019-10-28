Бок о бок и в службе, и в дружбе. Милиционер-кинолог Кореличского отделения Департамента охраны Роман Саплица рассказывает о четвероногом напарнике — собаке Глории

Источник материала: Полымя

Чувство надежного плеча, поддержка напарника и полная уверенность в нем чрезвычайно важны для сотрудников Департамента охраны. Ведь никогда нельзя предугадать, что ожидает их во время очередного дежурства. В этом старшему сержанту милиции милиционеру-кинологу Кореличского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь Роману САПЛИЦЕ повезло. Кроме основного напарника, милиционера-водителя прапорщика милиции Николая Полуяна, у него есть надежный четвероногий защитник, опытный помощник и просто преданный друг – служебно-розыскная собака Глория.





А началось все со встречи с пушистым трехмесячным щенком, которого привезли из питомника Гродненского областного управления охраны, как только сотрудник Кореличского ОДО Роман Саплица изъявил желание стать милиционером-кинологом.

– Когда служба в армии в Марьиной Горке подходила к завершению, мне предложили работу в Департаменте охраны в Минске, – рассказывает Роман Саплица. – Какое-то время поработал в столице, однако решил вернуться на малую родину, в Новогрудский район. Здесь были мои родные, друзья и все знакомо. В конце 2011 года устроился в Кореличское отделение Департамента охраны. Сначала охранял Мирский замок, позже предложили попробовать себя в качестве кинолога. Безусловно, были сомнения и определенный страх. Но все получилось само собой. И у меня на руках оказался маленький клубок шерсти. Именно таким было первое впечатление.

Когда Глории исполнился год, она вместе с хозяином впервые отправилась на учебно-тренировочные сборы в Гродно. Через год также прошла курс обучения. Однако, по словам милиционера-кинолога, дрессировка собаки происходит ежедневно в самых разных формах: будь то игра, поход в лес или купание на реке, что Глория просто обожает делать.

– Первоначально служебная собака должна пройти курс базового послушания, после которого она понимает, что команды хозяина должны выполняться беспрекословно, – рассказывает Роман Саплица. – Неотъемлемой частью обучения собаки является общий курс дрессировки, когда животное осваивает команды «Сидеть!», «Лежать!», «Стоять!», «Ползи!», «Голос!», «Чужой!». Команду же «Дай лапу!» мы выучили специально для кореличских ребят, которые остаются в восторге после живого контакта с собакой. Дальше – спецкурс: выборка вещи, поиск человека, обыск местности, задержание.

Все полученные во время обучения навыки Глория использует в своей служебной деятельности и помогает правоохранителям района в раскрытии преступлений, поиске без вести пропавших. Подобных примеров в служебной деятельности четвероногого сотрудника охраны можно привести немало. Да и во время дежурств вид немецкой овчарки оказывает определенное психологическое воздействие на нарушителей порядка.

Недавно Глория снова отличилась: помогла задержать преступника, укравшего деньги из жилого дома в г.п. Мир. Служебная собака уверено взяла след, преступление было раскрыто, вор и его напарник задержаны.

– Поиск человека по запаху – один из самых сложных навыков служебной собаки, – отмечает милиционер-кинолог. – Представьте, сколько

усилий нужно приложить животному, чтобы из десятков, сотен, а то и тысячи уникальных человеческих запахов найти всего один! Да и держится запаховый след всего 2-3 часа. Бывало, приезжаем на место происшествия в сельскую местность, а там много людей, коты, собаки бегают. Безусловно, это мешает работе Глории. К примеру, несколько лет назад поступило сообщение о том, что из Кореличей в неизвестном направлении ушел пенсионер. Первоначально собака взяла след, однако на перекрестке, где оживленное транспортное движение, потеряла его.

Как на работе, так и в повседневной жизни Глория всегда рядом со своим хозяином. Если на службе они напарники, то в нерабочее время – настоящие друзья.

– Абсолютно уверен в том, что собаку должен кормить, воспитывать и ухаживать за ней один человек, – отмечает милиционер-кинолог. – Только тогда она привыкает к нему. Несмотря на возраст, она никогда не откажется поиграть с мячиком. А как Глория с мостика в речку прыгает, брызги во все стороны летят! Она добрая, преданная и ласковая. И очень любит, когда я ее хвалю за выполненные команды и говорю ей комплименты.

Оксана ЯНУШ

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