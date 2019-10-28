﻿ Бок о бок и в службе, и в дружбе. Милиционер-кинолог Кореличского отделения Департамента охраны Роман Саплица рассказывает о четвероногом напарнике — собаке Глории. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бок о бок и в службе, и в дружбе. Милиционер-кинолог Кореличского отделения Департамента охраны Роман Саплица рассказывает о четвероногом напарнике — собаке Глории

29.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Чувство надежного плеча, поддержка напарника и полная уверенность в нем чрезвычайно важны для сотрудников Департамента охраны. Ведь никогда нельзя предугадать, что ожидает их во время очередного дежурства. В этом старшему сержанту милиции милиционеру-кинологу Кореличского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь Роману САПЛИЦЕ повезло. Кроме основного напарника, милиционера-водителя прапорщика милиции Николая Полуяна, у него есть надежный четвероногий защитник, опытный помощник и просто преданный друг – служебно-розыскная собака Глория.

Бок о бок и в службе, и в дружбе. Милиционер-кинолог Кореличского отделения Департамента охраны Роман Саплица рассказывает о четвероногом напарнике — собаке Глории

А началось все со встречи с пушистым трехмесячным щенком, которого привезли из питомника Гродненского областного управления охраны, как только сотрудник Кореличского ОДО Роман Саплица изъявил желание стать милиционером-кинологом.

– Когда служба в армии в Марьиной Горке подходила к завершению, мне предложили работу в Департаменте охраны в Минске, – рассказывает Роман Саплица. – Какое-то время поработал в столице, однако решил вернуться на малую родину, в Новогрудский район. Здесь были мои родные, друзья и все знакомо. В конце 2011 года устроился в Кореличское отделение Департамента охраны. Сначала охранял Мирский замок, позже предложили попробовать себя в качестве кинолога. Безусловно, были сомнения и определенный страх. Но все получилось само собой. И у меня на руках оказался маленький клубок шерсти. Именно таким было первое впечатление.

Когда Глории исполнился год, она вместе с хозяином впервые отправилась на учебно-тренировочные сборы в Гродно. Через год также прошла курс обучения. Однако, по словам милиционера-кинолога, дрессировка собаки происходит ежедневно в самых разных формах: будь то игра, поход в лес или купание на реке, что Глория просто обожает делать.

– Первоначально служебная собака должна пройти курс базового послушания, после которого она понимает, что команды хозяина должны выполняться беспрекословно, – рассказывает Роман Саплица. – Неотъемлемой частью обучения собаки является общий курс дрессировки, когда животное осваивает команды «Сидеть!», «Лежать!», «Стоять!», «Ползи!», «Голос!», «Чужой!». Команду же «Дай лапу!» мы выучили специально для кореличских ребят, которые остаются в восторге после живого контакта с собакой. Дальше – спецкурс: выборка вещи, поиск человека, обыск местности, задержание.

Все полученные во время обучения навыки Глория использует в своей служебной деятельности и помогает правоохранителям района в раскрытии преступлений, поиске без вести пропавших. Подобных примеров в служебной деятельности четвероногого сотрудника охраны можно привести немало. Да и во время дежурств вид немецкой овчарки оказывает определенное психологическое воздействие на нарушителей порядка.

Недавно Глория снова отличилась: помогла задержать преступника, укравшего деньги из жилого дома в г.п. Мир. Служебная собака уверено взяла след, преступление было раскрыто, вор и его напарник задержаны.

– Поиск человека по запаху – один из самых сложных навыков служебной собаки, – отмечает милиционер-кинолог. – Представьте, сколько
усилий нужно приложить животному, чтобы из десятков, сотен, а то и тысячи уникальных человеческих запахов найти всего один! Да и держится запаховый след всего 2-3 часа. Бывало, приезжаем на место происшествия в сельскую местность, а там много людей, коты, собаки бегают. Безусловно, это мешает работе Глории. К примеру, несколько лет назад поступило сообщение о том, что из Кореличей в неизвестном направлении ушел пенсионер. Первоначально собака взяла след, однако на перекрестке, где оживленное транспортное движение, потеряла его.

Как на работе, так и в повседневной жизни Глория всегда рядом со своим хозяином. Если на службе они напарники, то в нерабочее время – настоящие друзья.

– Абсолютно уверен в том, что собаку должен кормить, воспитывать и ухаживать за ней один человек, – отмечает милиционер-кинолог. – Только тогда она привыкает к нему. Несмотря на возраст, она никогда не откажется поиграть с мячиком. А как Глория с мостика в речку прыгает, брызги во все стороны летят! Она добрая, преданная и ласковая. И очень любит, когда я ее хвалю за выполненные команды и говорю ей комплименты.

Оксана ЯНУШ
Фото автора

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чувство надежного плеча, поддержка напарника и полная уверенность в нем чрезвычайно важны для сотрудников Департамента охраны. Ведь никогда нельзя предугадать,
 
Новости дня
Новости общества
 
Её главное богатство – дети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика