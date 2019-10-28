﻿ Стало известно, когда стартует районный кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, когда стартует районный кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020»

29.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Стало известно, когда стартует районный кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020»
Телеканал ОНТ, Министерство культуры и Национальная школа красоты объявляют о старте подготовительного этапа национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020». Региональные отборы претенденток на участие в конкурсе начнутся 1 ноября и продлятся до конца декабря.

Отборочный этап претенденток из Пинского района состоится 6 декабря в Районном центре культуры и досуга в Оснежицах (Пинский район, агрогородок Оснежицы, ул. Ленина, 22).

За всю историю проведения конкурса, а в 2020 году он пройдет уже в двенадцатый раз, минчанки завоевывали корону лишь дважды. Девушки из региональных и областных городов побеждали девять раз. В лидерах – Гродненская область. Красавицы из этого региона удостаивались главного приза трижды, у представительниц Брестской, Могилевской, Витебской области – по две победы в конкурсе.

В конкурсе «Мисс Беларусь» могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям:

  • имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы);
  • в возрасте от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала;
  • имеющие рост не ниже 174 см;
  • не имеющие на теле татуировок и пирсинга;
  • никогда не состоявшие в браке;
  • не имеющие детей.

Заявки необходимо присылать на эл. почту: raiomckult@mail.ru с пометкой «Мисс Беларусь» не позднее 15 ноября 2019 года. Заявка заполняется по форме анкеты.

Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020» пройдёт в мае 2020 года в Минске.

Успейте принять участие в отборе
и побороться за титул главной красавицы Беларуси!

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

Стало известно, когда стартует районный кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020» Стало известно, когда стартует районный кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020» Стало известно, когда стартует районный кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020» Стало известно, когда стартует районный кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020» Стало известно, когда стартует районный кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020» Стало известно, когда стартует районный кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Телеканал ОНТ, Министерство культуры и Национальная школа красоты объявляют о старте подготовительного этапа национального конкурса красоты «Мисс...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно отец забрал 5-летнего сына из садика - и они пропали. Может, вы видели мужчину с ребенком?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика