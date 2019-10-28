Стало известно, когда стартует районный кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020»

Источник материала: Полесская правда



Телеканал ОНТ, Министерство культуры и Национальная школа красоты объявляют о старте подготовительного этапа национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020». Региональные отборы претенденток на участие в конкурсе начнутся 1 ноября и продлятся до конца декабря.

Отборочный этап претенденток из Пинского района состоится 6 декабря в Районном центре культуры и досуга в Оснежицах (Пинский район, агрогородок Оснежицы, ул. Ленина, 22).

За всю историю проведения конкурса, а в 2020 году он пройдет уже в двенадцатый раз, минчанки завоевывали корону лишь дважды. Девушки из региональных и областных городов побеждали девять раз. В лидерах – Гродненская область. Красавицы из этого региона удостаивались главного приза трижды, у представительниц Брестской, Могилевской, Витебской области – по две победы в конкурсе.

В конкурсе «Мисс Беларусь» могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям:

имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы);

в возрасте от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала;

имеющие рост не ниже 174 см;

не имеющие на теле татуировок и пирсинга;

никогда не состоявшие в браке;

не имеющие детей.

Заявки необходимо присылать на эл. почту: raiomckult@mail.ru с пометкой «Мисс Беларусь» не позднее 15 ноября 2019 года. Заявка заполняется по форме анкеты.

Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020» пройдёт в мае 2020 года в Минске.

Успейте принять участие в отборе

и побороться за титул главной красавицы Беларуси!

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