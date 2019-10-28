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Стало известно, когда стартует районный кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020»
29.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Отборочный этап претенденток из Пинского района состоится 6 декабря в Районном центре культуры и досуга в Оснежицах (Пинский район, агрогородок Оснежицы, ул. Ленина, 22).
За всю историю проведения конкурса, а в 2020 году он пройдет уже в двенадцатый раз, минчанки завоевывали корону лишь дважды. Девушки из региональных и областных городов побеждали девять раз. В лидерах – Гродненская область. Красавицы из этого региона удостаивались главного приза трижды, у представительниц Брестской, Могилевской, Витебской области – по две победы в конкурсе.
В конкурсе «Мисс Беларусь» могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям:
Заявки необходимо присылать на эл. почту: raiomckult@mail.ru с пометкой «Мисс Беларусь» не позднее 15 ноября 2019 года. Заявка заполняется
Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020» пройдёт в мае 2020 года в Минске.
Успейте принять участие в отборе
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