Вы «бесправника» за руль пустите?

Источник материала: Полесская правда



Что будет, если за руль машины сядет человек без водительского удостоверения и опыта управления? Беда… Что будет, если за хирургический стол станет человек, который не прошёл через годы учёбы и практики? Даже думать страшно. Но почему же к тем, кто хочет попасть в законодательную власть, у публики более легкомысленное отношение?

17 октября завершился очередной этап избирательной кампании в депутаты Палаты представителей Национального собрания – проверка документов и регистрация кандидатов. Уже к концу недели избиркомы назвали имена претендентов на место в парламенте и выдали соответствующие удостоверения. Тогда и стартовала агитация.

Воздержимся от перехода на личности, но хочется сказать о том, что не порадовало.

Сердце и глаза против мозгов

Выражение о том, что нет сердца у того, кто не был революционером в молодости, и нет ума у того, кто не стал консерватором с возрастом, давно стало крылатым. Проходя мимо некоторых пикетов, с недоумением видел, казалось бы, взрослых людей, которые с остервенением взывали разрушить этот мир и из обломков сложить новый. В глазах блистали даже искорки безумия и фанатизма…

Все ли понимают, как хрупок мир, в котором мы живём? Мы так привыкли к стабильности, что некоторых она раздражает. А все ли понимают, какая у нас в Беларуси самая большая «партия»? В кавычках, потому что это условно, но эти люди объединены общностью интересов. Самая большая партия – это те, кто имеет на руках кредитные карточки банков. На многих висят длинные жилищные кредиты. Вы понимаете, что будет с людьми, если нарушить с трудом устоявшуюся систему денежного обращения и ситуацию на рынке труда? Вы хотите оказаться в ситуации, когда на руках кредиты, а работа кончилась или деньги потеряли в цене?

А ведь за привлекательными, на первый взгляд, идеями закрыть неприятные заводы, остальных заставить торговать с западом, настроить в два раза больше школ – жесточайший удар по балансу доходов и расходов.

Невольно вспомнилась «революционная» песня Виктора Цоя, мол, «перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза». Заметьте, про роль мозгов в песне ни слова. А вот их-то и нужно включать, когда идёшь на выборы.

Директоры большие и маленькие

Перечитав список тех, кто подал документы, с некоторым удивлением обратил внимание, что из трёх с лишним десятков человек почти каждый третий – директор или замдиректора. Что за этим? С одной стороны – стать директором легко. Учреди небольшую организацию, да и назначь себя директором. Главное – название правильное придумать, типа «За всё хорошее», как тост, чтобы пьющему избирателю рюмку напоминало… Визитки нашлёпаешь, удостоверение себе выпишешь, оклад назначишь… Красота. Однако попробуй стать директором крупного предприятия, начав с простого слесаря… Это совсем другая песня. В этом случае надо пройти школу умения работать, жить в коллективе, общаться с подчиненными и начальством. Не прошёл ты этого фильтра – какой ты «директор»…

Это сильный фильтр на пути в депутаты – не рассказывай о себе красиво, покажи, чего добился. Замечу, что некоторые из претендентов как будто в засаде сидели все эти годы. То ли в подполье знания копили, то ли лайки в Фейсбуке и Ю-Тубе собирали. А это ещё то болото, покупными лайками засосёт – в реальную жизнь не выберешься.

Защита от дурака

Это не обзывалочка в чей-то адрес, это технический термин. В английской инженерии его называют idiot proof, но часто заимствуют японское пока-ёкэ, что означает то же самое: при создании механизма предусматривается защита его от невежественного пользователя или глупых действий.

Вот скажите, почему, чтобы получить водительские права, мы сдаём экзамен, а чтобы пойти в депутаты – не сдаём? Где защита от невежества и горлопанства, игры на злых эмоциях? Да, роль фильтра играют избирательные комиссии – надо или по-честному подписи собрать или от приличной партии выдвинуться.

Но почему кандидаты в депутаты не сдают экзаменов на знание Конституции, построения бюджета? Если не ошибаюсь, чтобы занять даже элементарную должность на государственной службе, нужно тесты проходить на компьютере. Почему кандидаты в депутаты не сдают никаких экзаменов? Не сомневаюсь, что многие из тех, кто заявил о себе в Бресте, хорошие люди. Но «хороший человек» – это не квалификация. Некоторые «хорошие» люди как будто грязными руками тебе в глаза пытаются линзу вставить: «Смотри, в каком ужасном мире мы живём! Лишь я тебя выведу на свет!»

Тут, к слову, стоит сказать про партии. Некоторые их делят – эти за власть, эти – оппозиция. Выскажу личное мнение: у нас нет оппозиционных партий. Есть как бы «левые», под лозунгами столетней давности, что ровнее надо делить. На вопрос, откуда деньги возьмутся, начинается бульканье, что мол, предпринимателям прикажут. Народ к этому относится с подозрением, поэтому левые полюбили называть себя для маскировки «лево-центристами». Есть как бы и «правые», мол, давайте отдадим всё людям с деньгами, они свои законы установят, государство с его социалкой задвинут под лавку, жизнь и наладится… Люди на идеи слива суверенитета в пользу заокеанских мешков с деньгами тоже с прищуром смотрят, поэтому и эти стали называть себя «право-центристами». Как говорится, тот же мячик, только вид сбоку.

Есть вроде бы и «зелёные» партии, но, если честно, на мой взгляд, у них, как и «красных», проблемы с восприятием мира, видят только то, что им нравится. И как тут не сказать о такой брестской изюминке, как «свинцоборцы».

Плюмбум – это диагноз

Как бы особняком стоят граждане, которые трамплином себе избрали борьбу с аккумуляторным заводом. Предприятию не позавидуешь, его проектировщикам приходится давать ответы на жесткие вопросы. Однако хочется спросить у тех, кто оседлал эту тему: «Предположим, завод не откроют. Что вы дальше делать будете? Что у вас вообще за душой есть?».

Да и сам завод, если честно, не является абсолютным злом. Его противники упорно делают вид, что не существует ежегодного импорта свинца десятками тысяч тонн, выброса свинца из автомобилей тысячами тонн, переноса свинца ветром с запада сотнями килограммов… Прятаться от реальных проблем и идти в парламент с идеями «давайте всё закроем, пусть страны третьего мира производят для нас» – это диагноз, включите idiot proof…

Всё-таки выбор есть

Вспомнилась беседа двухлетней давности с одним местным реформатором. Он рассказывал: «Я опросил жителей. Недовольны жизнью более ста процентов».

На вопрос, как у него так получилось, он ответил, что сложил число недовольных чистотой в подъезде, дворе и детской площадкой, вот и получилось больше 100 процентов. Хорошо хоть не прибавил число недовольных мужем или женой, американской военщиной и исходом Оршанской битвы, а то бы вообще зашкалило, революционная ситуация. Как говорится, «хавайся в жито».

Если честно, Беларусь достойно держится. Не хочется обижать соседние страны, но у всех, с кем мы граничим, гораздо большие проблемы. Худшая из них – теряют людей. И хоть у нас принято поругивать власти за демографию, но надо признать, Беларусь бережет своих людей. У нас нет ни кровопролитий, ни массового бегства из страны. И это при мизере природных ресурсов и без чужих шальных денег за сдачу суверенитета. Грех ныть и жаловаться.

И из тех, кто уже заявил о себе, есть кого выбрать. В своём округе я двоих высмотрел. Остальных – не знаю, не понимаю, не хочу. В одной соседней стране как-то выборы замутили под лозунгом «голосуй сердцем», ничего путного не вышло. Хотелось бы избирателям посоветовать: думайте своей головой, не ведитесь на эмоции.