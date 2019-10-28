﻿ В Гродно отец забрал 5-летнего сына из садика - и они пропали. Может, вы видели мужчину с ребенком?. 21.by
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В Гродно отец забрал 5-летнего сына из садика - и они пропали. Может, вы видели мужчину с ребенком?

29.10.2019 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция ищет 5-летнего мальчика из Гродно, которого утром 28 октября отец забрал из детсада и увел в неизвестном направлении. Об этом сообщает поисковый отряд «Ангел».


Идет розыск 5-летнего Михаэля Якимчика, который живет с мамой в Гродно по адресу: проспект Дзержинского, 25б.

Утром в понедельник, 28 октября, около 11.00, его отец пришел в детский сад № 78 на проспекте Дзержинского, 121/1, и забрал сына.

Как рассказали TUT.BY родные мальчика, его родители развелись в этом году и жили раздельно, но мужчина не желал с этим мириться.

«Насчет ребенка вроде мирно договорились: он брал сына на пару часов, водил куда-нибудь и при этом всегда возвращал. Она была не против. А вчера забрал ребенка — на звонки не отвечает, из своей квартиры все вещи забрал, говорят, якобы у кого-то взял взаймы 5 тысяч рублей — и пропал», — рассказала тетя Михаэля Алена Корзан.


По данным поискового отряда «Ангел», мужчина мог отправиться с ребенком в Минск, но он может быть и в любой другой точке страны.

В последнее время мужчина не работал.

Семья особенно переживает за ребенка, так как он остался с отцом, у которого серьезные проблемы с сердцем (имеется инвалидность).

Приметы 5-летнего Михаэля Якимчика: рост 120 см, нормального телосложения, волосы светло-русые. Был одет: синяя куртка, пятнистая жилетка, шапка синяя с помпоном, серые трикотажные штаны, синие кроссовки.

Отец, 44-летний Витольд Якимчик, был одет: ярко-синяя куртка с капюшоном, темно-синие штаны, синие кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем ребенке или мужчине, просят сообщить по номерам телефонов ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), 8033 666−68−56, 8033 666−60−33. Либо в милицию на общий 102.

Вы можете сами помочь в поиске, если распечатаете эту ориентировку от поискового отряда «Ангел» и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу отряда — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Из квартиры мужчины пропали все вещи, а накануне он взял взаймы крупную сумму.
 
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