«Если б я была мэром». Наталья хочет сделалать из Монастырька музей и вернуть Гомелю зеленую славу

Источник материала: Tut.by

Прием писем на конкурс «Если б я был мэром» , к сожалению, уже закончен, скоро будем выбирать победителя. А пока посмотрите, какие идеи у нашей следующей конкурсантки — Натальи Васильковой.

Если бы Наталья стала мэром, то обратила бы внимание на городскую архитектуру, а еще — щедро озеленяла бы город.

Но обо всем по порядку.

Если бы я была мэром, то покончила бы с уплотнительной застройкой центра, лишающей людей зеленой зоны, спортивных и детских площадок на придомовых территориях. Детям негде гулять, они погрузились в гаджеты и общаются в сетях. При мне они бы играли и в баскетбол, и в футбол гоняли, и висели бы на турниках, как делают это дети тех счастливых дворов, где еще не успели впихнуть очередную многоэтажку.

Фото: Анастасия Зинк, TUT.BY

Запретила бы «спальную» архитектуру в центре, где это смотрится нелепо, безвкусно и лишает наш город лица, созданного большей частью прекрасным архитектором Станиславом Шабуневским.

Вернула бы городу аллеи с полноценными деревьями — липами, каштанами, кленами. Улицы Советская, Кирова, Карповича, Красноармейская, Жарковского, Крестьянская, проспекты Ленина и Победы вернули бы свое былое очарование. В городе стало бы больше воздуха, тени и свежести.

Запретила бы застройку в районе «бурого болота», сохранила бы озеро Бобриха, а в этих окрестностях сделала бы полноценную функциональную зону отдыха для горожан. Всем застройщикам, инвесторам, желающим освоить этот участок, говорила бы решительное «нет» — и сейчас объясню почему. Гомель — промышленный город. По данным Белстата, превышение установленной максимально разовой допустимой нормы оксида углерода в воздухе фиксировалось в среднем каждый девятый день на протяжении прошлого года! Ни в каком другом крупном городе Беларуси нет такой удручающей ситуации — в Минске, например, такое превышение было зафиксировано лишь трижды. Еще один факт — в Полоцке. И все!



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Гомеле в последние 10 лет уничтожены прекрасные образцы старообрядческих, купеческих усадеб конца 19 — начала 20 веков на улицах Волотовской, Парижской коммуны, уничтожена уникальная двухэтажная еврейская усадьба-пекарня на перекрестке улиц Сожской и им. К. Маркса в историческом центре города. Иностранцы, живущие в гостинице Октябрьская, расположенной рядом с этими постройками, и другие гости города ходили специально любоваться этими шедеврами деревянного зодчества, художники Беларуси и соседних стран устраивали там пленэры… Теперь ничего нет. Но кое-что спасти еще можно. Например, район Монастырька можно сделать музеем деревянного зодчества под открытым небом. В Западной Европе такие островки деревянных усадебных застроек с жителями являются гордостью и привлекают немало туристов.

Занялась бы обустройством безбарьерной среды.

Фото: Reuters

Прекратила бы засилье асфальта и плитки в городе. При благоустройстве территорий максимально оставляла бы места под клумбы, газоны, лужки.

Обустроила бы, наконец, площадки для выгула собак. Если мы считаем себя цивилизованным европейским городом, то этот вопрос надо решать скорейшим образом. Владельцев гонят с детских площадок, из парков и т.д. — и это правильно. Но с другой стороны — где резвиться любимому псу? Из-за уплотнительной застройки, например, в Центральном районе нет ни одной официальной площадки.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Озеленила бы зону возле дома № 38 по ул. Кирова (магазин «Денди»). Там еще 8 лет назад были полноценные деревья. Сейчас же — пустой пятак земли, уродующий улицу, а еще кафешка, вид которой напоминает сельпо захолустного городка.

Фото автора

Любые общественные слушания и обсуждения сделала бы максимально доступными для граждан. Сообщала о них в газетах, по телевидению, на радио, в объявлениях на столбах. Чтобы не возникало ситуации, когда люди узнают о сносе любимой зеленой зоны только на этапе появления бульдозеров под окном. Ведь не все ежедневно посещают сайты исполкомов.

Как вам идеи?

Истории, присланные на творческий конкурс «Если б я был мэром», мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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