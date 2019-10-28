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День матери в Витебском облисполкоме вручили дипломы лауреатов премии имени Зинаиды Туснолобовой-Марченко, а также чествовали жительниц области, награжденных орденом Матери

29.10.2019 — Новости Общества | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

День матери в Витебском облисполкоме вручили дипломы лауреатов премии имени Зинаиды Туснолобовой-Марченко, а также чествовали жительниц области, награжденных орденом Матери
По традиции в День матери в облисполкоме вручили дипломы лауреатов премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко, а также чествовали жительниц области, награжденных орденом Матери.


На праздник собрались представительницы всех уголков Витебщины, которые живут и трудятся ради детей, своих и ставших родными приемных, для кого материнский труд сродни подвигу. Многие успешно сочетают с этой миссией профессиональную деятельность, кто-то всецело посвятил себя воспитанию детей. Но в любом случае их активная жизненная позиция чувствуется и за порогом собственного дома, многодетные мамы занимаются социальными проектами, их дети хорошо учатся, участвуют и побеждают в различных конкурсах и служат примером для других. Например, семья специалиста центра банковских услуг докшицкого филиала АСБ «Беларусбанк» Татьяны Стальмаковой, уже вырастив родных сыновей и имея внучек, в прошлом году взяла на воспитание из дома-интерната двоих сирот. Заместитель главного бухгалтера Лепельского хлебозавода Анна Павлович, мама двоих сыновей, организует многочисленные акции и мероприятия, чтобы помочь детям-инвалидам, многодетным семьям. Она руководит воскресной школой для детей и передает им свои четкие духовные и жизненные установки. Витебчанке Елене Орловской с мужем выпало непростое испытание растить ребенка с инвалидностью. Елена Викторовна не просто целиком посвятила себя реабилитации младшего сына, и благодаря неиссякаемому терпению и настойчивости матери мальчик пошел в первый класс. Она на волонтерских началах передает бесценный опыт другим родителям в группе взаимопомощи. И у каждой из этих мам своя непростая, очень личная, но счастливая история материнства, которой можно поделиться с другими.


…Собравшихся в зале замечательных мам с детьми приветствовал помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. Он отметил, что в нашем социальном государстве много внимания уделяется семьям с детьми, ведь они растят нам смену. И пожелал и присутствующим матерям, и всем женщинам Витебщины терпения, мудрости, здоровья, гармонии и любви.

С поздравлением от руководства области ко всем обратился заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин.


— Большие дружные семьи, где растут здоровые дети – залог крепости устоев государства, — отметил Владимир Петрович. — Поддерживая материнство, мы рассчитываем на повышение роли и ответственности родителей в воспитании детей, сохранение согласия и взаимопонимания в семейных отношениях. На первый план здесь выходит личный пример матери и отца. Ведь именно родители, и в первую очередь матери, формируют у ребенка понятия о добре, правде и справедливости. Ценности семьи в современном обществе подвергаются испытаниям, и внимание к этим вопросам огромно во всем мире. Наша страна не исключение. Мы убеждены в необходимости повышения престижности и укрепления семейного образа жизни, необходимости создания культа семьи в Беларуси, где уделяется огромное внимание ее поддержке. И уже есть результат. В республике сложилась стабильная система мер поддержки семей, воспитывающих детей, включающая в себя различные виды выплат, льгот и гарантий. Только по программе семейного капитала в этом году соответствующие суммы начислены 615 семьям области, указом Президента расширен перечень возможностей досрочного использования этих средств. Премии имени Туснолобовой-Марченко удостоены 497 женщин. Сегодня почетный список пополнили 25 лауреатов. Еще семь женщин получили орден Матери, а всего в области 757 таких мам. Счастье материнства в области ежегодно обретают около 10 тысяч женщин, из них в среднем у 100 рождаются двойни.


Поздравления, добрые пожелания, аплодисменты, цветы, многочисленные фотографии на память и подарки… Их вручили от имени областной организации Белорусского союза женщин награжденным орденом Матери. А председатель правления отделения Белорусского фонда мира Татьяна Туманова подготовила подарок для Анастасии Волковой из Витебского района, ведь 12-летие девочки пришлось как раз на день чествования в числе других и ее мамы Татьяны Анатольевны, удостоенной областной премии. Этот праздничный солнечный день запомнится приглашенным на праздник надолго. Самое примечательное, на мой взгляд, было то, что дети увидели, насколько почетен и ценен труд их мам. И такие семьи задают тон в обществе, которое сильно ответственным родительством. Ведь ради семьи, детей, дома, наполненного уютом и теплом, мы живем, работаем, творим.
























Читать полностью: «Витьбичи»
Автор: Вера МУРАШКИНА. Фото Олега КЛИМОВИЧА.
 
 
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По традиции в День матери в облисполкоме вручили дипломы лауреатов премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко, а также чествовали
 
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