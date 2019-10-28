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«Какое мы имеем право забирать телефоны?» Учителя о том, как в школах решают вопрос с мобильными

29.10.2019 15:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После гомельского скандала, когда учитель выругалась матом на ученика — и видео конфликта вызвало общественный резонанс, мобильные во многих школах запретили. Спустя полтора месяца после конфликта TUT.BY узнал, как учителя решают вопросы с телефонами.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Столин. «Запрет — это что-то категоричное, нельзя — и все. Но бывает, телефон нужен»

В средней школе № 2 Столина уже много лет есть правило: на уроках дети прячут телефоны в рюкзаки. Когда именно в устав и правила внутреннего распорядка внесли этот пункт, директор Алла Лозицкая уже точно не помнит. Но ребята, которые первыми начинали по нему жить, уже закончили школу.

Алла Лозицкая. Фото: личный архив Аллы Лозицкой

Важно: телефон на занятиях не запрещен. Речь идет об ограничениях в пользовании.

— Запрет — это что-то категоричное, нельзя — и все. Но ведь, бывает, телефон нужен, — поясняет механизм Алла Николаевна. — Я, например, преподаю русский язык и литературу. Для своих учеников в гугле я сформировала папку со всеми словарями. Предположим, на уроке детям необходимо посмотреть значение какого-то слова. Зачем ребенку бежать в библиотеку, если посмотреть это они могут и с телефона. Причем это не значит, что все 26 учеников должны должны достать мобильный. Может и кто-то один, могу и я.

По словам директора, в школе давно сложилась практика, что на занятиях дети не злоупотребляют телефонами. Бывает, рассказывает собеседница, ребенку срочно нужно к врачу. И, например, мама может позвонить или написать ему на уроке, напомнить об этом. Тогда перед занятием школьник предупреждает учителя: ему нужно будет ответить.

— Были ситуации, что к вам как директору приводили школьников, которые отвлекались на мобильный на уроке?

— Бывало, но очень редко. Тогда я звонила родителям, они приходили, я поясняла ситуацию и отдавала им мобильный ребенка. На завтра школьник приходил на занятия без телефона.

— После гомельской истории в некоторых школах стали забирать мобильные на весь день, почему вы решили этого не делать?

— Возможно, если бы мобильные нам сильно мешали, мы бы подумали об этом, но такой проблемы нет. В начальной школе некоторые учителя, чтобы дети не отвлекались, все же собирают у ребят телефоны, — продолжает собеседница. — Для старшеклассников мы решили этого не делать. Да и зачем? Школа у нас довольно плотная, и где-то выделять помещение специально для телефонов… А надо ли? К тому же, есть дорогие гаджеты, какое мы имеем право их забирать.

Пинск. «Если на занятии телефон остается у ребенка, ученик на него отвлекается»

После гомельской истории во всех кабинетах школы № 10 Пинска появились коробочки для мобильных телефонов. Их школа купила за свой счет. В каждой коробке по 30 ячеек, куда перед началом занятия ученики кладут свои мобильные. А после урока забирают.

— Если на уроке дети разбирают темы, где нужно что-то посмотреть в интернете, они берут телефоны, смотрят, а потом возвращают в коробочку, — рассказывает Елена Ярошук, учитель истории и обществоведения СШ № 10 Пинска. — Получается еще и физкультминутка.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Коршунов

Несмотря на то, что особых проблем с телефонами в школе и раньше не возникало, к нововведению ученики отнеслись спокойно. К тому же, уточняет Елена Владимировна, строгого запрета на мобильные у них нет. Если смартфон школьник не сдал, а, выключив звук, положил в рюкзак, вопросов к ребенку не возникнет. Главное, чтобы ребенок не пользовался гаджетом на уроке.

— В этом году я преподаю в 5 и 6 классах. По опыту скажу, если на занятии телефон остается у ребенка, ученик на него отвлекается — где-то нажал, где-то задел, уронил, — описывает ситуацию педагог. — А так нет телефона — нет повода для проблемы.

Почему решили собирать телефоны именно в коробочки? Так удобнее.

— Некоторым детям идея коробочек очень понравилась. Недавно в школе проходил первый этап республиканской олимпиады. Так вот перед тем, как приступать к заданиям, участники стали сами предлагать сдать мобильные. Так, объясняли, будет честнее.

— Почему телефоны решили забирать только на уроках? В некоторых учебных заведениях их сдают на весь день.

— Чтобы у детей оставалась возможность быть на связи с родителями. Где-то, если нужно позвонить маме, получить поддержку. Да и не стоит быть категоричными, когда у правила более мягкий вариант, его проще принимают, — поясняет ситуацию учитель. —  К тому же, суть нововведения не только в том, чтобы на занятии ребенок не отвлекался на мобильный. А в том, чтобы он научился выполнять правила. И тут уже не важно, это правила дорожного движения или правила пользования мобильным. Ведь если человек поймет, что этим правилам нужно следовать, он и все другие не нарушит.

— После того, как дети стали сдавать мобильные, на уроках стало проще работать?

— Я бы сказала удобнее. На уроке ученик должен слушать учителя (тут, конечно, все зависит от педагога), а посидеть в гаджетах ребенок и потом успеет.

— А что будет, если ребенок не сдаст телефон, и на уроке ему кто-то позвонит?

— Учитель попросит ученика отключить звук и сдать мобильный.

— А к директору его за это не отправят?

— Конечно, нет! Нельзя так решать вопросы, — улыбается собеседница. — Да и у директора других дел хватает.

Минск. «Если возникает экстренная ситуация, родители могут написать мне»

В уставе школы № 111 Минска прописано: «во время учебного процесса пользоваться телефонами запрещено». Перед тем, как оправить ребенка в первый класс, мама или папа ставят подпись о том, что с документом ознакомлены. После этого их задача — донести до сына или дочки, что играть с мобильным на занятиях нельзя.


Фото: личный архив Инги Тихоновецкой

— Не знаю, как у старшеклассников, но в начальных классах телефон у ребенка в школе — это ответственность учителя, — делится мнением Инга Тихоновецкая, учитель начальных классов СШ № 111 Минска. — Мобильные обычно появляются у детей на второй год учебы. И тут педагог должен договориться с ребятами и их родителями и установить правила пользования мобильным.

В третьем классе, с которым сейчас работает Инга Петровна, они такие: приносить мобильный в школу можно. Ученик приходит в учебное заведение и до начала занятий звонит родителям, сообщает: добрался, все отлично. После этого он отключает звук и до конца уроков прячет гаджет в рюкзак. И даже, говорит педагог, не достает его на переменах.

— Если возникает какая-то экстренная ситуация, родители могут написать мне в мессенджер, — рассказывает собеседница. — При этом мамы и папы знают: на занятиях я, как и дети, отключаю в телефоне звук.

— Ну, а если ребенок не принимает ваши правила.

— В моих классах проблем с телефонами нет, — отвечает Инга Петровна. — У нас в школе высокоскоростной интернет. Поэтому мы с родителями моих детей решили использовать в образовательных целях планшеты. В итоге ситуаций, что ребенок приходит из дома, где много всякой техники, в школу, где всего этого под рукой нет, не возникает, и к телефону малыша не тянет. Он понимает: планшет для работы, мобильный для связи.

Описывать ситуацию с телефонами в других классах педагог не берется. Говорит, у каждого учителя свои методы. Как-то одна ее коллега предлагала ученикам перед уроками сдавать гаджеты в «волшебную коробочку». Мера, говорит Инга Петровна, оказалась вынужденная. У мамы одного из мальчиков была сильная тревожность, и она часто набирала ребенка. «Телефон в коробочке» за несколько месяцев помог решить эту проблему.

— Но вы не сторонник того, чтобы забирать телефоны?

— Нет, зачем? Телефон — неотъемлемая часть жизни современного человека. Нельзя забирать его у ребенка. Нужно учить детей культуре пользования мобильным. К тому же, оставляя у школьников телефон, мы показываем, что доверяем им.

 
Теги: Минск
 
 
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После гомельского скандала, когда учитель выругалась матом на ученика, мобильные во многих школах запретили. Спустя два месяца после конфликта, TUT.BY узнал, как в...
 
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