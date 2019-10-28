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Когда лифт становится преградой. Как жительница Минска, инвалид-колясочник, едва не лишилась возможности спускаться на улицу
29.10.2019 15:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКогда даже лифт становится преградой. Жительница минской многоэтажки, инвалид-колясочник, в течение трех месяцев не имела возможности спуститься с двенадцатого этажа после замены лифтов: размеры новых кабин не позволяли проехать внутрь на коляске. Как выяснилось, с такой же проблемой столкнулись около двенадцати тысяч белорусов.
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Когда лифт становится преградой. Как жительница Минска, инвалид-колясочник, едва не лишилась возможности спускаться на улицу
Когда даже лифт становится преградой. Жительница минской многоэтажки, инвалид-колясочник, в течение трех месяцев не имела возможности спуститься с двенадцатого...
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