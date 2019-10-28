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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инспектор по Витебской области Анатолий Линевич провел прием граждан в Городке Нарекания на работу служб ЖКХ чаще других звучали сегодня во время личного приема граждан помощником Президента - инспектором по Витебской области Анатолием...

Нарекания на работу служб ЖКХ чаще других звучали сегодня во время личного приема граждан помощником Президента - инспектором по Витебской области Анатолием Линевичем в Городке. Их подавляющее большинство, с начала года таких обращений в райисполком поступило почти 100 из 228. Так, пенсионерка Валентина Сысоева рассказала о том, что во время работ по удалению деревьев на гражданском кладбище рабочие повредили надгробие. Памятник местные службы обещали поправить, хотя и утверждают, что их вины здесь нет. Звучали нарекания на состояние в регионе арендного жилья. Есть проблемы и с выплатой заработной платы.