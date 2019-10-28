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Прогноз погоды на 30 октября
29.10.2019 14:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Скандинавии. Завтра опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Погодные условия Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Скандинавии. Завтра опасных метеорологических явлений не...
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