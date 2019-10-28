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Завтра последний день переписи населения
29.10.2019 15:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минской области в этой кампании приняли участие свыше 90 % населения. Причем четверть заполнили анкеты через интернет. И это довольно высокий показатель. К остальным по месту жительства еще сегодня и завтра будут приходить переписчики.
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В Минской области в этой кампании приняли участие свыше 90 % населения. Причем четверть заполнили анкеты через интернет. И это довольно высокий показатель. К...
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