Девять тигров застряли на польской границе. Почему их не пустили в Беларусь и что будет дальше

Источник материала: Tut.by

Пятый день на польско-белорусской границе с польской стороны простаивает грузовик с тиграми, которых везли из Италии в Россию. Животные истощены, один тигр умер. TUT.BY выяснил, почему экзотические животные не смогли проехать в Беларусь и что будет дальше.



Тигры в клетках. Фото: www.rmf24.pl

10 тигров в клетках отправились из Италии в Россию 22 октября, писала Gazeta Wyborcza . 25 октября они проехали польский пункт пропуска «Корощин» и днем попытались въехать в белорусские «Козловичи».

Тигров везли в Дагестан, сообщил TUT.BY главный ветврач Белорусского управления государственного ветнадзора на границе и транспорте Виталий Савин.

Грузовик с тиграми через польско-белорусскую границу вез водитель-россиянин, пояснили TUT.BY в Госпогранкомитете. Вместе с ним ехали двое сопровождающих итальянцев. В тот день до ветеринарного контроля они даже не доехали — во въезде им было отказано, так как у сопровождающих итальянцев не было белорусских виз. Большегруз вернулся обратно в Польшу. Там итальянцы вышли.

Водитель-россиянин утром 26 октября вновь поехал в Беларусь. На этот раз он успешно прошел паспортный контроль, а вот на ветеринарном возникли трудности.

— Одна из проблем заключалась в том, что нам были предоставлены для оформления копия [а не оригинал] ветеринарного сертификата итальянской ветеринарной службы. Кроме того, было выявлено несоответствие по указанному получателю ветеринарного сертификата и неправильно указан номер машины. Поэтому было принято решение о возврате груза на сопредельную территорию, — пояснил TUT.BY начальник Брестского пограничного контрольного ветеринарного пункта Дмитрий Веренич.

В тот же день грузовик с животными вернулся в Польшу и припарковался на приграничной автостоянке. Владелец тигров в Италию их возвращать отказался. Сейчас отправитель занимается подготовкой необходимых документов для пересечения польско-белорусской границы, сообщает портал rmf24.pl .

Один тигр уже погиб. Оставшихся кормят покупной курицей из магазина, но их состояние ухудшается из-за условий содержания.

— Тигры сейчас под опекой ветеринарного врача польской таможенной службы (он отказался комментировать ситуацию TUT.BY. — Прим. ред.). Сколько времени они пробудут на границе — не известно. Все зависит от того, насколько быстро будут оформлены соответствующие документы, — рассказали TUT.BY в администрации таможенной службы Люблинского воеводства.

В ближайшее время к тиграм приедут работники зоопарка в Познани, которые будут ухаживать за животными, пока не решится вопрос их транспортировки. Зоопарк уже заявил, что может принять только шесть тигров — но только с гарантией, что они получат деньги на уход и кормление животных, пишет Gazeta Wyborcza . Мол, уже был прецедент: в 2017 году польская полиция ликвидировала нелегальный цирк, где обитало более 300 животных. Часть их тогда отправили в Познаньский зоопарк, где животные находятся до сих пор. Однако зоопарк так и не получил деньги на их содержание.

Польские зоозащитники говорят, что проблему можно решить, если ветеринарная служба использует положения Закона об охране природы — тогда оплата содержания тигров в Познаньском зоопарке ляжет на плечи регионального управления охраны окружающей среды Польши.

Пока же зоопарк Познани начал сбор средств на спасение тигров : его специалисты выезжают на границу, нужна финансовая помощь на оборудование карантинно-реабилитационной площадки, чтобы животные были в безопасности.

Другие зоопарки в сегодняшней ситуации с тиграми помочь отказались.

Если Познаньский зоопарк согласится принять тигров, то ветеринарная инспекция обещает, что таможня будет сопровождать тигров до нового места жительства.



Фото: Zoo Poznań Official Site

Но в этой ситуации непонятно, какова будет судьба еще трех животных, которых не сможет забрать Познаньский зоопарк. Пока, говорят поляки, речь идет о том, что никто все же тигров забирать с границы не будет: все ожидают, что документы будут дооформлены максимально быстро и тигры въедут на территорию Беларуси и далее — в Россию.

TUT.BY следит за ситуацией.