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Девять тигров застряли на польской границе. Почему их не пустили в Беларусь и что будет дальше
29.10.2019 15:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пятый день на польско-белорусской границе с польской стороны простаивает грузовик с тиграми, которых везли из Италии в Россию. Животные истощены, один тигр умер. TUT.BY выяснил, почему экзотические животные не смогли проехать в Беларусь и что будет дальше.
10 тигров в клетках отправились из Италии в Россию 22 октября, писала
Тигров везли в Дагестан, сообщил TUT.BY главный ветврач Белорусского управления государственного ветнадзора на границе и транспорте Виталий Савин.
Грузовик с тиграми через польско-белорусскую границу вез водитель-россиянин, пояснили TUT.BY в Госпогранкомитете. Вместе с ним ехали двое сопровождающих итальянцев. В тот день до ветеринарного контроля они даже не доехали — во въезде им было отказано, так как у сопровождающих итальянцев не было белорусских виз. Большегруз вернулся обратно в Польшу. Там итальянцы вышли.
Водитель-россиянин утром 26 октября вновь поехал в Беларусь. На этот раз он успешно прошел паспортный контроль, а вот на ветеринарном возникли трудности.
— Одна из проблем заключалась в том, что нам были предоставлены для оформления копия [а не оригинал] ветеринарного сертификата итальянской ветеринарной службы. Кроме того, было выявлено несоответствие по указанному получателю ветеринарного сертификата и неправильно указан номер машины. Поэтому было принято решение о возврате груза на сопредельную территорию, — пояснил TUT.BY начальник Брестского пограничного контрольного ветеринарного пункта Дмитрий Веренич.
В тот же день грузовик с животными вернулся в Польшу и припарковался на приграничной автостоянке. Владелец тигров в Италию их возвращать отказался. Сейчас отправитель занимается подготовкой необходимых документов для пересечения польско-белорусской границы, сообщает портал
Один тигр уже погиб. Оставшихся кормят покупной курицей из магазина, но их состояние ухудшается из-за условий содержания.
— Тигры сейчас под опекой ветеринарного врача польской таможенной службы (он отказался комментировать ситуацию TUT.BY. — Прим. ред.). Сколько времени они пробудут на границе — не известно. Все зависит от того, насколько быстро будут оформлены соответствующие документы, — рассказали TUT.BY в администрации таможенной службы Люблинского воеводства.
В ближайшее время к тиграм приедут работники зоопарка в Познани, которые будут ухаживать за животными, пока не решится вопрос их транспортировки. Зоопарк уже заявил, что
Польские зоозащитники говорят, что проблему можно решить, если ветеринарная служба использует положения Закона об охране природы — тогда оплата содержания тигров в Познаньском зоопарке ляжет на плечи регионального управления охраны окружающей среды Польши.
Пока же зоопарк Познани начал
Другие зоопарки в сегодняшней ситуации с тиграми помочь отказались.
Если Познаньский зоопарк согласится принять тигров, то ветеринарная инспекция обещает, что таможня будет сопровождать тигров до нового места жительства.
Но в этой ситуации непонятно, какова будет судьба еще трех животных, которых не сможет забрать Познаньский зоопарк. Пока, говорят поляки, речь идет о том, что никто все же тигров забирать с границы не будет: все ожидают, что документы будут дооформлены максимально быстро и тигры въедут на территорию Беларуси и далее — в Россию.
TUT.BY следит за ситуацией.
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Пятый день на польско-белорусской границе с польской стороны простаивает грузовик с тиграми, которых везли из Италии в Россию. Животные истощены, один тигр умер....
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