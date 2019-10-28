Витеблянка с помощью «новой подруги» отдала интернет-мошенникам почти 2 тысячи рублей

Источник материала: Tut.by

Жительница Витебска лишилась почти 2 тысяч рублей, согласившись на предложение новой знакомой из соцсети поучаствовать в «акции» банка. Как развивались события, рассказывает милиция региона.

Витеблянка добавила в друзья в социальной сети новую подругу. Между ними завязалась переписка. Женщине рассказали, что один из банков проводит специальную акцию, в ходе которой можно получить деньги. Для этого необходимо переслать фото своей банковской карты.

Женщина написала новой знакомой, что не пользуется услугами этого банка. На что та ответила: это, мол, нестрашно — она поможет с получением прибыли.

Горожанка отправила не только все реквизиты карточки, но и коды сеансового доступа к своему счету. Как итог — лишилась 1899 рублей. Поняв, что это обман, обратилась в милицию.

Выяснилось, что злоумышленники создали фейковую страницу, с который вели переписку, а после получения денег сразу удалили ее.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники.

Милиция напоминает: ни в коем случае не сообщайте персональные данные людям, которые, представившись работниками банка, просят вас сообщить пароль, логин либо сессионный ключ для входа. Не передавайте также третьим лицам информацию о реквизитах платежных карточек, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, 3D-пароль или одноразовый СМС-пароль.