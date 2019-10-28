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«Детей сажают, а магазинов меньше не стало». Что «матери 328» предлагают изменить в борьбе с наркотиками
29.10.2019 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Главные их тезисы: нужна единая судебная практика по таким делам; нельзя за несколько граммов растительного наркотика давать такие же сроки, как за большой объем синтетического наркотика; правоохранители должны сконцентрироваться на выявлении крупных преступников, которые открывают один за другим онлайн-магазины.
— Детей сажают, а интернет-магазинов меньше не становится — наоборот, их количество растет, — говорит глава инициативы «Движение матерей 328» Лариса Жигарь. — В приговорах мы потом читаем «купил у неустановленного лица в неустановленном месте в неустановленное время». Так установите! Одного сажают, на его место, в те самые интернет-магазины, приходят новые. Это и есть эффективная борьба?
На какие нарушения еще обращают внимание родственники осужденных, некоторые из которых даже
Также родственники осужденных считают, что государство более эффективно должно заниматься профилактикой наркомании: родители не должны бояться обратиться в милицию и больницу, если подозревают, что ребенок употребляет наркотики.
— При сегодняшней практике родители просто боятся, что если придут к участковому, сына могут просто посадить, — говорит Лариса Жигарь. — Матери осужденных побывали также в реабилитационных центрах. На встречах с главой Администрации президента мы обращали внимание, что такая помощь должна быть доступной и эффективной.
По словам родственников, лечение, которое некоторые осужденные получают в колониях, вызывает массу нареканий.
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До конца 2019 года на базе РНПЦ психического здоровья в Новинках должен начать работу пилотный проект по реабилитации наркозависимых.
По замыслу, каждый человек сначала пройдет медицинскую реабилитацию, в том числе психотерапию, а потом его направят на социальную реабилитацию, чтобы человек мог вернуться в общество, чтобы лечение не было напрасным. К каждому участнику проекта будет прикреплен соцработник, который окажет нужную помощь — начиная от восстановления документов, заканчивая поиском работы и жилья. Если проект покажет свою эффективность, такие же центры появятся в областных городах.
Проект реализуют МВД, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, привлекать будут и общественные организации. Деньги в бюджете на лечение есть. Важно, что специалисты используют международный опыт. Нигде в мире наркомания не лечится одной таблеткой. Это всегда длительный процесс.
— Главная задача — чтобы наркопотребители увидели помощь государства, —
— Матери правильно заостряют внимание на необходимости более эффективной работы с молодежью по профилактике наркопреступности и наркомании, — отметил на совещании Лукашенко. — Предлагают нам активнее вести профилактику, только забыли, что им самим надо было этим делом заниматься в семье. Мы, конечно, их понимаем: это беда в семье. Им надо посоветовать вовремя заниматься своими детьми. А потом рыдать, стенать и предъявлять претензии власти, — сказал Александр Лукашенко.
Тем не менее Александр Лукашенко считает нужным тщательно изучить предложения, которые исходят от матерей:
— Они пострадавшие. Они, наверное, чувствуют эту проблему острее, чем все другие.
На начало 2019 года в местах лишения свободы находилось 5984 человека, осужденных за незаконный оборот наркотиков и психотропов, из них 93 человека совершили преступление, когда были несовершеннолетними. За хранение наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 328 УК), по данным МВД, лишение свободы назначают 20% осужденных.
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«Детей сажают, а магазинов меньше не стало». Что «матери 328» предлагают изменить в борьбе с наркотиками
Александр Лукашенко считает нужным тщательно изучить предложения, которые исходят от матерей.
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