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Новые главврачи Минска: «Мать и дитя» возглавил акушер-гинеколог года, онкоцентр - специалист по щитовидке
29.10.2019 16:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В РНПЦ «Мать и дитя» — новый директор. Ранее главного врача назначили и в городском клиническом онкологическом диспансере в Минске.
Акушер-гинеколог Сергей Васильев стал директором РНПЦ «Мать и дитя». Информацию об этом подтвердили в самом РНПЦ, она также появилась на
До этой должности, с осени 2018 года, он
В 2018 Сергей Васильев стал врачом года среди акушеров-гинекологов Беларуси. Сергей Алексеевич считается одним из лучших специалистов в стране. Он стоял у истоков лапароскопии в отечественной гинекологии.
Ранее в интервью нашему порталу он
— По классификации Всемирной организации здравоохранения, репродуктивный возраст у нас до 49 лет. Но с 35 лет появляются риски, связанные с генетическими аномалиями, тем же синдромом Дауна. В 40−45 лет женщина уже обрастает миомами, эндометриозом, артериальной гипертензией, нарушением жирового обмена, болезнями печени, почек… Если она собирается рожать после 40 лет, должна подойти к этому осознанно. Подготовиться, исключить все риски, проконсультироваться у специалистов. Если у нее все органы и системы функционируют исправно, — никаких вопросов нет, — объяснял он.
В приемной 1-й городской клинической больницы отметили, что сейчас исполняет обязанности главного врача Марина Ремша. Она заместитель главврача по медицинской части.
Назначен и главврач Минского городского клинического онкологического диспансера (бывший руководитель центра Владимир Караник стал министром). Еще в августе им стал Виктор Кондратович, который ранее был заместителем главврача по хирургии.
Виктор Кондратович в том числе руководит республиканским центром опухолей щитовидной железы.
— Рак щитовидной железы — это единственное, наверное, заболевание, которое доказано, что связано с аварией на Чернобыльской АЭС, с выбросом радиоактивного йода, — говорил Виктор Кондратович в интервью в апреле 2019 года на
Он отмечал, что за 20 лет до аварии на ЧАЭС в Беларуси было около 2 тысяч пациентов с раком щитовидной железы, из них 60 человек — дети. За 30 лет после аварии заболели более 30 тысяч пациентов, детей и подростков — почти 1500.
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Новые главврачи Минска: «Мать и дитя» возглавил акушер-гинеколог года, онкоцентр - специалист по щитовидке
В РНПЦ «Мать и дитя» - новый директор. Ранее главного врача назначили и в городском клиническом онкологическом диспансере в Минске.
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