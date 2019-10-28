При Буда-Кошелевском райисполкоме проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Проведено заседание комиссии по ЧС при Буда-Кошелевском райисполкоме
29.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
При Буда-Кошелевском райисполкоме проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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При Буда-Кошелевском райисполкоме проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ирина ШУТОВА Фото автора
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