Пинский район присоединился к международной патриотической акции «Во славу общей Победы»

Источник материала: Полесская правда





Сегодня состоялся митинг-реквием с закладкой земли в капсулу состоится у братской могилы советских воинов и партизан в д. Лемешевичи.

Смотрите наш фоторепотраж с места события. Подробности читайте в ближайших номерах газеты «Полесская правда».

Фото Натальи Милевской