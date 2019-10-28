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Пинский район присоединился к международной патриотической акции «Во славу общей Победы»
29.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сегодня состоялся митинг-реквием с закладкой земли в капсулу состоится у братской могилы советских воинов и партизан в д. Лемешевичи.
Смотрите наш фоторепотраж с места события. Подробности читайте в ближайших номерах газеты «Полесская правда».
Фото Натальи Милевской
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> Сегодня состоялся митинг-реквием с закладкой земли в капсулу состоится у братской могилы советских воинов и партизан в д. Лемешевичи. Смотрите наш фоторепотраж...
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