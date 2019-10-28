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В Брестской области волонтёры помогут маломобильным избирателям посетить участки на выборах

29.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Брестской области волонтёры помогут маломобильным избирателям посетить участки на выборах
Около тысячи волонтеров БРСМ будут оказывать помощь маломобильным людям на избирательных участках во время выборов в Брестской области, сообщила куратор волонтерского движения БРСМ в регионе Анастасия Лукьянович.

По информации комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома, в регионе проживают 2862 инвалида-колясочника старше 18 лет. Всего в Брестской области во время выборов в Палату представителей Национального собрания будут работать 876 избирательных участков.

«Мы будем размещать волонтеров на всех крупных участках и там, где нет безбарьерной среды. На предыдущих выборах в местные Советы депутатов в регионе было задействовано 880 волонтеров. В этом году мы планируем подготовить большее их число», — сказала Анастасия Лукьянович.

В качестве волонтеров в основном будут задействованы учащиеся средних специальных учебных заведений и студенты вузов. Добровольцы пройдут необходимую подготовку по оказанию необходимой и посильной помощи маломобильным избирателям. Молодым людям расскажут и продемонстрируют способы оказания помощи на избирательных участках инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению, людям с нарушением слуха. Такие волонтерские интенсивы планируется провести в каждом районе области.

По информации БелТА

 
 
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