ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле на улицах установили станки для ремонта велосипедов, но уже через два дня их обворовали

29.10.2019 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Два из четырех установленных в Гомеле велостанков испортили и обворовали. Об одном из актов вандализма рассказало сообщество «ЧП Гомель» во «ВКонтакте».


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

На днях Гомель в рамках проекта «Международной технической помощи» получил в безвозмездное пользование четыре велостанка. Это станции с инструментами для самостоятельного обслуживания и ремонта байков. Для удобства велосипедистов станки установили в общественных местах в разных районах города.

Однако всего через пару дней с двух велостанков, установленных у кинотеатров «Мир» и «Октябрь», пропали наборы инструментов, а именно мультитул с шестигранниками. Произошло это 26 октября. Один из случаев вандализма попал в объектив камеры наружного наблюдения.

На видео молодой парень в велосипедной экипировке подъезжает к станку, подвешивает свой велосипед, но затем ворует мультитул.

Возмущенные активисты объединения «ВелоГомель» уже собрались обращаться в милицию, но парень из видео неожиданно объявился сам. Он извинился и вернул украденное.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре велостанка, которые недавно установили в Гомеле в считанные дни испортили и обворовали. О том, как это происходит, рассказало и показало сообщество во...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Брестской области волонтёры помогут маломобильным избирателям посетить участки на выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика