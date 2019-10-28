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В Гомеле на улицах установили станки для ремонта велосипедов, но уже через два дня их обворовали
29.10.2019 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Два из четырех установленных в Гомеле велостанков испортили и обворовали. Об одном из актов вандализма
На днях Гомель в рамках проекта «Международной технической помощи» получил в безвозмездное пользование четыре велостанка. Это станции с инструментами для самостоятельного обслуживания и ремонта байков. Для удобства велосипедистов станки установили в общественных местах в разных районах города.
Однако всего через пару дней с двух велостанков, установленных у кинотеатров «Мир» и «Октябрь», пропали наборы инструментов, а именно мультитул с шестигранниками. Произошло это 26 октября. Один из случаев вандализма попал в объектив камеры наружного наблюдения.
На видео молодой парень в велосипедной экипировке подъезжает к станку, подвешивает свой велосипед, но затем ворует мультитул.
Возмущенные активисты объединения «ВелоГомель» уже собрались обращаться в милицию, но парень из видео неожиданно объявился сам. Он извинился и вернул украденное.
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Четыре велостанка, которые недавно установили в Гомеле в считанные дни испортили и обворовали. О том, как это происходит, рассказало и показало сообщество во...
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