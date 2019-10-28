В Гомеле на улицах установили станки для ремонта велосипедов, но уже через два дня их обворовали

Источник материала: Tut.by

Два из четырех установленных в Гомеле велостанков испортили и обворовали. Об одном из актов вандализма рассказало сообщество «ЧП Гомель» во «ВКонтакте».



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

На днях Гомель в рамках проекта «Международной технической помощи» получил в безвозмездное пользование четыре велостанка. Это станции с инструментами для самостоятельного обслуживания и ремонта байков. Для удобства велосипедистов станки установили в общественных местах в разных районах города.

Однако всего через пару дней с двух велостанков, установленных у кинотеатров «Мир» и «Октябрь», пропали наборы инструментов, а именно мультитул с шестигранниками. Произошло это 26 октября. Один из случаев вандализма попал в объектив камеры наружного наблюдения.

На видео молодой парень в велосипедной экипировке подъезжает к станку, подвешивает свой велосипед, но затем ворует мультитул.

Возмущенные активисты объединения «ВелоГомель» уже собрались обращаться в милицию, но парень из видео неожиданно объявился сам. Он извинился и вернул украденное.