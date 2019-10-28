«Думала, что умру из-за этого». Истории людей, которые заболели гепатитом

Источник материала: Tut.by

Хроническим гепатитом С болеет 71 миллиона человек по всему миру, а от гепатита А в 2016 году умерло больше семи тысяч . Мы пригласили в студию людей, которые заболели гепатитом А и С. Они рассказали о том, как лечились (даже до полного выздоровления), как сообщали о болезни окружающим и о том, как боялись кого-нибудь заразить.

Как передается гепатит

Вирус гепатита А передается фекально-оральным путем: когда здоровый человек ест загрязненные продукты или пьет загрязненную воду, при анально-оральном сексе с инфицированным. Лучшая профилактика – соблюдение правил личной гигиены и прививка от гепатита А.

Гепатит С передается через кровь: при совместном использовании инъекционных инструментов, при использовании нестерильного медицинского оборудования, при переливании зараженной крови и ее продуктов, при половых отношениях, в которых есть контакт с кровью. Также он может передаваться от беременной матери ребенку и при обычном половом контакте, но такие случаи – редкое явление. В быту, через поцелуи, объятия, воду и пищу гепатит С не передается.