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«Думала, что умру из-за этого». Истории людей, которые заболели гепатитом
29.10.2019 18:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Хроническим гепатитом С
Как передается гепатит
Вирус гепатита А передается фекально-оральным путем: когда здоровый человек ест загрязненные продукты или пьет загрязненную воду, при анально-оральном сексе с инфицированным. Лучшая профилактика – соблюдение правил личной гигиены и прививка от гепатита А.
Гепатит С передается через кровь: при совместном использовании инъекционных инструментов, при использовании нестерильного медицинского оборудования, при переливании зараженной крови и ее продуктов, при половых отношениях, в которых есть контакт с кровью. Также он может передаваться от беременной матери ребенку и при обычном половом контакте, но такие случаи – редкое явление. В быту, через поцелуи, объятия, воду и пищу гепатит С не передается.
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