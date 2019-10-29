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Минздрав обучает учителей распознавать наркотическое опьянение у учеников
29.10.2019 23:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав обучает педагогов распознавать наркотическое опьянение у учеников. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник после
— Мы сейчас разработали методические рекомендации для того, чтобы педагоги в школах могли определять признаки употребления детьми психоактивных веществ, — сообщил Караник
Министр признал, что сегодня в обществе не всегда хватает информации.
— На сегодняшний день действительно, возможно, не хватает информации о том, что практически во всех государственных аптеках и в магазинах медтехники есть тесты, которые позволяют определить, что ваш близкий употреблял наиболее распространенные психоактивные вещества. Об этом мало кто знает. И если у матери возникли вопросы, что, возможно, ее ребенок употребляет такие вещества, она может этот тест купить и проверить, — рассказал министр.
Специалист подчеркнул, что наиболее эффективный метод борьбы с наркоманией — профилактика.
— Лечение наркозависимых — очень сложный процесс. Даже с применением современных методик частота рецидивов достигает 80−85%.
Но начинается все из семьи, уверен министр.
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- Мы сейчас разработали методические рекомендации для того, чтобы педагоги в школах могли определять признаки употребления детьми психоактивных веществ, - сообщил...
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