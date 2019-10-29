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Караев о борьбе МВД с наркотиками: Не герой ты, если гоняешься за малым, а не вышел на преступную группу

29.10.2019 22:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работа МВД по борьбе с наркопреступлениями будет оцениваться не по количеству раскрытых преступлений, а по их значимости. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал глава ведомства Юрий Караев.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Вырабатываем такие критерии, по которым сотруднику подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков не было бы выгодно гоняться за разовыми малыми раскрытыми преступлениями, они просто не пойдут ему в зачет — не герой ты, что поймал такого. Результативность работы будет оценена тогда, когда он выйдет на организованную группу, проводника этого зелья. Хотя бы из тех, кого мы достать можем внутри нашей страны. Когда он голову этого спрута, а не щупальце отрубит, — рассказал журналистам Юрий Караев.

По словам министра, мелкими преступлениями в сфере потребления и распространения наркотиков будет заниматься вся милиция: патрульные, участковые, ДПС, ГАИ. А специализированные подразделения будут нацелены на борьбу с организацией поставок наркотиков и лабораториями по их производству. Будут также усилены подразделения интернет-разведки.

В эфире также была озвучена статистика: из 6 тысяч осужденных по 328-й «наркотической» статье основная масса осужденных — это так называемые пехотинцы — потребители, мелкие закладчики и курьеры.

Напомним, на совещании по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании президент заявил, что принцип неотвратимости наказания должен работать прежде всего в отношении руководителей организованных групп и оптовых звеньев наркотрафика. «Не можете сами достать этих дельцов, если они находятся где-то за рубежом, — тогда задействуйте международные каналы и другие известные в работе спецслужб методы. Сделайте все возможное, чтобы ликвидировать преступную сеть полностью», — потребовал Лукашенко от присутствующих на совещании силовиков.

Он отметил, что зачастую подростки соглашаются на уговоры неизвестных в интернете «сделать одну-две закладки, не понимая толком, во что ввязываются, а потом получают большие сроки», так как становятся соучастниками сбыта и потребления наркотиков.

 
 
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Работа МВД по борьбе с наркопреступлениями будет оцениваться не по количеству раскрытых преступлений, а по их значимости.
 
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