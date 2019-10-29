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На Нарочи пошел снег. Посмотрите, как красиво
30.10.2019 00:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси пошел снег. Фото заснеженного поселка Нарочь
— Пока все спят, снег уверенно ступил на территорию Беларуси. Нарочь передаёт привет, — пишет Кирелюк.
Напомним, первый снег в Беларуси
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Ночью и утром 30 октября в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки, преимущественно мокрый снег. Минимальная температура ночью −4… +1 °С
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