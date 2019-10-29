На Нарочи пошел снег. Посмотрите, как красиво

Источник материала: Tut.by

В Беларуси пошел снег. Фото заснеженного поселка Нарочь опубликовал на своей странице в Facebook Сергей Кирелюк.

— Пока все спят, снег уверенно ступил на территорию Беларуси. Нарочь передаёт привет, — пишет Кирелюк.

Напомним, первый снег в Беларуси выпал еще в начале октября , но потом установилась не по сезону теплая погода — весь месяц фиксировались температурные рекорды.

Как сообщает Белгидромет , нынешняя ночь будет довольно холодной. Ночью и утром 30 октября в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки, преимущественно мокрый снег. Минимальная температура ночью −4… +1 °С