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Улицы палачей, тигры на границе, рост зарплат и «якобы убранная» картошка - все за вчера

30.10.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Копали в этом году картошку? Купили пару мешков на зиму? Вот вам бесплатный совет от президента, который вчера провел совещание по уборочной:

— Картошка якобы убрана. Посмотрите еще раз. (…) Не дай Бог, кто-то что-то не доделал.

Уборочная, по его словам, должна завершиться до 7 ноября. Мы предупредили.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • 29 октября 1937 года, в страшную «ночь расстрелянных поэтов», НКВД уничтожил более ста представителей интеллектуальной элиты БССР — литераторов, государственных деятелей, ученых. Вчера их вспоминали в Куропатах. Наш репортаж с Ночи расстрелянных поэтов тут.


  • А мы еще раз напомним, что ходим по улицам, названным в честь палачей. Вот лишь один пример. Сохранилась шифровка руководителя БССР Василия Шаранговича, в которой он предлагал «расстрелять 3 тыс. человек как наиболее враждебных и ведущих активную контрреволюционную работу и выслать из пределов Белоруссии 9800 человек менее активных, но враждебных элементов». По горькой иронии судьбы, улица Шаранговича в Минске пересекается с улицей Максима Горецкого, классика белорусской литературы, который стал жертвой сталинских репрессий.
  • Хорошая новость для бюджетников. В стране заметно выросли зарплаты медиков и педагогов. Врачи в сентябре в среднем зарабатывали 1 506,8 рубля, учителя — 985,4 рубля.
  • Плохая новость для всех остальных. Чтобы Беларусь догнала Польшу, понадобится 246 лет, считает экономист Дмитрий Крук. Чехию, Латвию, Литву, Словакию при росте около 2% в год наша страна не догонит никогда.
  • В Минске скоро откроется ТРЦ Palazzo, который строили 16 лет. Мы посмотрели, как заполнят помещения 150 магазинов. Здесь, кстати, будет большой H&M. По ссылке — фото нового ТРЦ изнутри.


  • Пятый день на польско-белорусской границе простаивает грузовик с тиграми, которых везли из Италии в Россию. Животные истощены, один тигр умер. Выяснили, почему экзотические животные не смогли проехать в Беларусь и что будет с ними дальше.
  • Милиция меняет тактику в борьбе с наркотиками. «Вырабатываем такие критерии, по которым сотруднику подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков не было бы выгодно гоняться за разовыми малыми раскрытыми преступлениями, они просто не пойдут ему в зачет — не герой ты, что поймал такого. Результативность работы будет оценена тогда, когда он выйдет на организованную группу», — сказал министр Юрий Караев.
  • Назначена дата суда над экс главным архитектором Минска. Однако еще в сентябре Лучиновича с параличом нижней части тела и инфекционным диагнозом доставили из СИЗО на Володарского в 5-ю городскую клиническую больницу, где он сейчас находится. Выяснили, как суды обычно действуют в таких случаях.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • С дискриминацией на рынке труда сталкивались 85% белорусов. Попросили наших героев рассказать, как это было. Вот, например, что услышал 27-летний неженатый учитель, когда пытался устроиться на работу в учреждение образования: «Она [директор] вдруг начинает мне рассказывать, что мужчин на работу они не берут, потому что у мужчин бывают всякие отклонения, например гомосексуальность. Я аж опешил».
  • Поселок Сокол находится между столицей, «Великим камнем» и Национальным аэропортом. Его начали строить в 80-е годы как место для жизни работников Минск-2, которые и составляли тогда большинство его населения. Посмотрели, как сейчас живет поселок, который включили в состав Минска в 2000 году.
  • Рассказываем историю 65-летнего Александра, который 13 лет живет с болезнью Паркинсона. А еще рассекает по улицам родного Жодино на электросамокате, в свой день рождения делает подарки всему городу, а каждый час, свободный от болезни, проводит в мастерской, создавая новую уникальную вещь из дерева.


  • Еще одна мотивирующая история — из Минска, о том, как силачи превратили гараж в тренажерку. У них есть покрышка для кантовки самосвала, «чемоданы» весом по 100 килограмм, отточенные камни и гантель, которую в Беларуси поднимали всего три человека.
  • Не пропустите важное видео. В нашей студии собрались люди, которые заболели гепатитом А и С. Они рассказали о том, как лечились (даже до полного выздоровления), как сообщали о болезни окружающим и о том, как боялись кого-нибудь заразить.
  • Учителя рассказали, как решают проблему с телефонами учеников. После гомельского скандала, когда учитель выругалась матом — и видео конфликта вызвало общественный резонанс, мобильные во многих школах, напомним, запретили.
  • В Украине вспышка дифтерии, за последние две недели ее обнаружили у около двух десятков человек. Случаи зафиксированы в Закарпатье и Киеве. Разобрались, стоит ли белорусам опасаться этой болезни.

О КРАСОТЕ И СПОРТЕ

  • Посмотрите на биатлонисток в платьях и купальниках. Пока не начался сезон, они могут погреться на солнышке и сменить лыжные комбинезоны на стильные наряды.


  • Топ-модели обнажили грудь во время бейсбольного матча. У них даже есть серьезное объяснение, зачем они это сделали. Но их фото (см. вверху) в заметке сильно от него отвлекает.

  • Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своем Instagram сообщил о возвращении в Испанию: «Привет, Испания! Угадайте что? Я возвращаюсь!»

Все новости вторника, 29 октября


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

И напоследок мимимишечка. Знакомьтесь — «наглый и прожорливый» Веня! Хозяйка Лиза выгуливает его на поводке. Мини-пиг чистоплотен, мил и разогнал всех ворон, которые ели дома виноград. Пусть и вас сегодня кто-нибудь обязательно порадует!

Ваша редакция.

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Копали в этом году картошку? Купили пару мешков на зиму? Вот вам бесплатный совет от президента, который вчера провел совещание по уборочной.
 
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