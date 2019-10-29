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В Наровлянском районе пограничники нашли блуждавшего три дня 82-летнего грибника

30.10.2019 07:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 октября пожилой мужчина отправился в лес и пропал. Его нашли спустя три дня — при помощи экипажа автожира и наряда погранпоста. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.


Фото: пресс-служба ГПК

26 октября житель деревни Головчицы Наровлянского района сообщил в милицию о пропаже своего 82-летнего отца. Пожилой человек 25 октября решил отправиться в лес за грибами, но домой так и не вернулся.

В предполагаемом районе был организован поиск. Сотрудники МЧС, МВД и местные жители искали пропавшего двое суток, однако безрезультатно. Утром 28 октября на помощь пришли мозырские пограничники — в воздух подняли автожир (винтокрылый летательный аппарат. — Прим. TUT.BY). Около трех часов дня пограничники с воздуха увидели грибника.


Фото: пресс-служба ГПК

По указанным координатам направились наряд погранпоста и милиция. Пожилого мужчину доставили в больницу, а затем и домой в Наровлю.

— К счастью, после незапланированной трехдневной «прогулки» состояние его здоровья было удовлетворительным, — отметили в ГПК.

В Гомельской области до сих пор ищут 85-летную жительницу деревни Остранка Житковичского района, которая 25 октября также ушла за грибами и пропала.

 
 
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Пожилого мужчину доставили в больницу, а затем и домой в Наровлю. К счастью, после незапланированной трехдневной «прогулки» состояние его здоровья было...
 
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