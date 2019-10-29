В Лунинецком районе директор хозяйства «вешал» падеж скота на работников и странно берег свои трактора

Источник материала: Tut.by

Директор сельхозпредприятия в Лунинецком районе скрывал факты падежа крупного рогатого скота. Погибшую скотину он по документам якобы сбывал работникам хозяйства, пишет « Вечерний Брест ».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Хозяйство недавно было присоединено к другой организации района. И, вероятно, директор не хотел, чтобы факты падежа стали известны новому руководству. Поэтому на падшую скотину составлялись фиктивные документы, якобы она была реализована работникам предприятия. Стоимость удерживали из зарплаты фактически незаконно, но сотрудники не спешили жаловаться.

Кроме того, выяснилось, что в этом же хозяйстве плохо работали и с техникой. Исправные трактора с июля по декабрь 2018 года простаивали значительную часть рабочего времени, а сельхозработы проводились силами частной техники, но в счет включалось топливо хозяйства. При этом стоимость услуг подрядчиков была гораздо выше затрат сельхозпредприятия при выполнении работ на собственной технике. И в результате хозяйство понесло финансовые потери в размере более 60 тысяч рублей.

По результатам проверки в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по фактам сокрытия падежа. А три должностных лица субъекта хозяйствования привлечены к дисциплинарной ответственности.