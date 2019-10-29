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Администрация Президента продолжает выездные приемы
30.10.2019 07:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения изучает на местах Администрация Президента. Продолжаются и выездные приемы. Завтра в Пружанах на вопросы граждан ответит заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. А помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев пообщается в Воложинском районе. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями исполнительных комитетов.
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Эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения изучает на местах Администрация Президента. Продолжаются и...
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