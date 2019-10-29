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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Администрация Президента продолжает выездные приемы Эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения изучает на местах Администрация Президента. Продолжаются и...

Эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения изучает на местах Администрация Президента. Продолжаются и выездные приемы. Завтра в Пружанах на вопросы граждан ответит заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. А помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев пообщается в Воложинском районе. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями исполнительных комитетов.