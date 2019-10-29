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"На контроле Президента. Трудоустройство". Смотрите вечером на "Беларусь 1"
30.10.2019 07:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРынок труда в Беларуси стабильный, утверждает профильное ведомство. Сейчас Минтруда нацелено на уменьшение среднего периода поиска новой работы. О занятости в больших и малых городах, вакансиях и профессиях, на которые падает спрос, - в проекте
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Рынок труда в Беларуси стабильный, утверждает профильное ведомство. Сейчас Минтруда нацелено на уменьшение среднего периода поиска новой работы. О занятости в...
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