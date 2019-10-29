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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "На контроле Президента. Трудоустройство". Смотрите вечером на "Беларусь 1" Рынок труда в Беларуси стабильный, утверждает профильное ведомство. Сейчас Минтруда нацелено на уменьшение среднего периода поиска новой работы. О занятости в...

Рынок труда в Беларуси стабильный, утверждает профильное ведомство. Сейчас Минтруда нацелено на уменьшение среднего периода поиска новой работы. О занятости в больших и малых городах, вакансиях и профессиях, на которые падает спрос, - в проектеТрудоустройство". Смотрите сегодня вечером после