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"На контроле Президента. Трудоустройство". Смотрите вечером на "Беларусь 1"

30.10.2019 07:19 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рынок труда в Беларуси стабильный, утверждает профильное ведомство. Сейчас Минтруда нацелено на уменьшение среднего периода поиска новой работы. О занятости в больших и малых городах, вакансиях и профессиях, на которые падает спрос, - в проекте "На контроле Президента. Трудоустройство". Смотрите сегодня вечером после "Панорамы".
 
 
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Рынок труда в Беларуси стабильный, утверждает профильное ведомство. Сейчас Минтруда нацелено на уменьшение среднего периода поиска новой работы. О занятости в...
 
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