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Сегодня последний день переписи населения
30.10.2019 09:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПерепись населения в Беларуси вышла на финишную прямую. Сегодня последний день, чтобы ответить на вопросы. Пункты переписи будут работать до 8 вечера. Последний день открыты и стационарные отделения в каждом райцентре области. Дополнительно до 5 ноября будет проведен контрольный обход. Он охватит 10 % адресов. Повторные визиты необходимы для проверки качества проведенной переписи. Вновь нужно будет ответить на сокращенный перечень вопросов.
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Перепись населения в Беларуси вышла на финишную прямую. Сегодня последний день, чтобы ответить на вопросы. Пункты переписи будут работать до 8 вечера. Последний...
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