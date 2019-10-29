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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня последний день переписи населения Перепись населения в Беларуси вышла на финишную прямую. Сегодня последний день, чтобы ответить на вопросы. Пункты переписи будут работать до 8 вечера. Последний...

Перепись населения в Беларуси вышла на финишную прямую. Сегодня последний день, чтобы ответить на вопросы. Пункты переписи будут работать до 8 вечера. Последний день открыты и стационарные отделения в каждом райцентре области. Дополнительно до 5 ноября будет проведен контрольный обход. Он охватит 10 % адресов. Повторные визиты необходимы для проверки качества проведенной переписи. Вновь нужно будет ответить на сокращенный перечень вопросов.