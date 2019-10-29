График проведения основного (областных, Минского городского) и полуфинала заключительного этапа XII Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»
|№ п/п
|Дата проведения
|Наименование области
|Место проведения
|1
|25.01.2020
|Гомельская область
|Государственное учреждение «Гомельский областной общественно-культурный центр»
|2
|26.01.2020
|Могилевская область
|Государственное учреждение культуры «дворец культуры области»
|3
|01.02.2020
|Гродненская область
|Учреждение образования «Гродненский государственный колледж искусств»
|4
|02.02.2020
|Брестская область
|Государственное учреждение «Брестская областная филармония»
|5
|07.02.2020
|Витебская область
|Государственное учреждение «Центр культуры «Витебск»
|6
|08.02.2020- 09.02.2020
|Минская область, Минск
|Государственное учреждение образования «Центр «Национальная школа красоты»
Полуфинал конкурса состоится 21.03.2020 г. на базе государственного учреждения образования «Центр «Национальная школа красоты».
Финал конкурса состоится 15.05.2020 г. на базе культурно-спортивного республиканского унитарного предприятия «Дворец спорта».