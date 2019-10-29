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Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020» в Могилевской области стартует 2 ноября

30.10.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020» в Могилевской области стартует 2 ноября

Региональные кастинги на национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь-2020» пройдут во всех районных центрах Могилевской области в ноябре текущего года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Могилевского облисполкома.

Региональный этап откроет город Круглое — здесь отборочный тур состоится 2 ноября. Бобруйск и Осиповичи присоединятся к конкурсу 11 ноября, Могилев — 27 ноября. В Горках кастинг пройдет 12 ноября, в Белыничах — 16 ноября. В Славгороде региональный тур состоится 19 ноября, в Мстиславле — 21 ноября. Конкурсы красоты в Быхове, Дрибине, Кировске, Климовичах, Хотимске и Шклове пройдут 22 ноября. К поиску красавиц 23 ноября присоединятся также Могилевский район, Кричев и Краснополье. 29 ноября кастинги пройдут в Бобруйском районе, Глуске, Кличеве, Чаусах и Черикове. Отборочные туры в Могилевской области закроют 30 ноября Костюковичи.

К участию в конкурсе допускаются девушки 18-24 лет с хорошими внешними данными, не ниже 174 см. При этом на теле не должно быть татуировок и пирсинга. Обязательно наличие гражданства Республики Беларусь или постоянное проживание на ее территории независимо от места учебы, работы. Приветствуется знание английского и навыки общения на других языках. Не смогут стать претендентками на победу в конкурсе «Мисс Беларусь» девушки, которые когда-либо состояли в браке или имеют детей. Обладательницы титула «Мисс Беларусь» и победительницы в номинациях прошлых конкурсов красоты также не допускаются.

Как сообщалось, ознакомиться с датой, местом и временем проведения региональных кастингов можно на сайтах областных исполнительных комитетов и в их аккаунтах в социальных сетях, а также на сайте телеканала ОНТ. Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020» пройдет в мае в Минске.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Региональные кастинги на национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь-2020» пройдут во всех районных центрах Могилевской области в ноябре текущего...
 
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