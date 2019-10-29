Посмотрите на минские скульптуры, которые исчезли (одна даже переехала в Солигорск)

Источник материала: Tut.by

Какая история у Железного Дровосека с проспекта Независимости и куда пропал странствующий король с улицы Севастопольской? Скульптуры с улиц города могут убрать на реконструкцию, украсть или перевезти в другой город. TUT.BY вспомнил семь минских скульптур, которые исчезли со своих мест.

Железный Дровосек — простоял на проспекте 17 лет

Скульптура Железного Дровосека простояла на центральном проспекте Минска почти 17 лет. Ее установили к открытию ресторана «Гудвин», в декабре 2002 года. Недавно дровосек исчез с привычного места, и неизвестно, вернется ли скульптура обратно. Дело в том, что заведение с родной для этой работы идеей в очередной раз закрылось. В помещении «Гудвина» откроется кальянная.



Фото: Александр Лычавко, TUT.BY

Автор железной работы — гродненский мастер Юрась Мацко. Он шутит, что готов изваять для дровосека кальян, чтобы скульптура оставалась актуальной.

Поначалу дровосек в «Гудвине» стоял внутри помещения, у лестницы в ресторан. Его иногда выносили на улицу, а потом окончательно выставили наружу, на проспект. Там он простоял аж 17 лет. Известно, что весит железная скульптура около 300 кило.

Были в ресторане и еще две работы: скульптуры волшебника Гудвина и льва.

Бог торговли Меркурий. Не пришелся ко двору на новой площади



Так скульптура выглядела задолго до реконструкции в 2008 году. Фотографии Оксаны Новиковой, photo.qip.ru

Скульптура Меркурия с 1988 года возвышалась на колонне у выставочного павильона на проспекте Победителей, 14. Бог торговли стоял прямо в центре автостоянки у здания, теперь известного как БелЭКСПО.

Автор — Юрий Любимов, говорят, он лепил Меркурия с самого себя. Пояс у героя в виде витража, на жезле — серп и молот. Колонна под скульптурой могла быть на шесть метров выше, но в советские годы ее решили сделать более низкой: тогдашний главный архитектор вообще выступал против изваяния.

На колонне под Меркурием были часы. Музыку для них специально писал Игорь Лученок, но идею так и не реализовали. Не появился и запланированный у подножия колонны трехлепестковый фонтан. Скульптуру убрали в начале 2013 года, когда строили Площадь государственного флага.

В феврале 2017 года журналисты TUT.BY заметили его на заднем дворе выставочного центра на Янки Купалы.



Поверженный Меркурий на заднем дворе выставочного центра. Фото: TUT.BY

Меркурия обещали восстановить перед новым зданием выставочного павильона, который планировали построить на улице Кижеватова. Где сейчас бог торговли — неизвестно.

Играющие дети — скульптура, которую сдали на металлолом





Эта скульптура стояла в конце 1980-х у пруда с фонтаном вблизи улицы Данилы Сердича. Автор Владимир Слободчиков вспоминал в интервью газете «Вечерний Минск»:

— В списке моих работ действительно значится скульптура «Играющие дети». В 1990-е, к сожалению, ее сломали и сдали на металлолом. В мою мастерскую принесли лишь ноги — все, что осталось.

Украденный Орфей

Этот Орфей из сквера имени Жукова, что на улице Железнодорожной, упоминается сразу в нескольких советских справочниках Минска. Работу сделал Борис Марков, установили ее в 1979 году.

По воспоминаниям скульпторов, фигуру героя из древнегреческих мифов украли в девяностые.

Фото: энциклопедия «Минск», 1983 год

Купава, которая сидела перед «Журавинкой»

Следующая очаровательная скульптура — «Купава». Сделана из глазурованного шамота (особый вид кирпича), установлена в 1970 году. Автор — В. Кузнецов.



Фото: альбом «Минск»

Девушка в белорусском национальном костюме сидела перед рестораном «Журавинка», как бы встречая с хлебом солью и олицетворяя гостеприимство. Неизвестно, в каком году и почему она исчезла.

Скульптура с книгой

А эта девушка с открытой книгой находилась перед книжным магазином «Маладосць», что на Куйбышева. Скульптуру установили в 1981 году, ее автор — Николай Кондратьев. Материал — шамот с цветной глазурью.



Фото: энциклопедия «Минск», 1983 год

Странствующий король, который доехал до Солигорска

«Странствующий король» несколько месяцев 2007 года стоял в Минске на улице Севастопольской, у Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Это дипломная работа скульптора Валерия Малахова.



Фото: Александр Лычавко, TUT.BY

Король везет на коне свою дочь — принцессу. В одной руке у него — щит, в другой — флаг. По замыслу скульптора, король ездит по свету в поисках своей страны, рассказывал Валерий Малахов.

Эта скульптура не просто исчезла из Минска, а переехала. Сначала ее думали установить в Новополоцке, однако странствие короля закончилось в Солигорске — с лета 2008 года он находится там в Парке четырех стихий.