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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Станции метро "Московская" и "Автозаводская" закроют на некоторое время Защитные экраны планируют установить на "Московской" и "Автозаводской" станциях метро. Оборудование будет турецкой фирмы Albayrak. Это компания, которая поставляет...

Защитные экраны планируют установить на "Московской" и "Автозаводской" станциях метро. Оборудование будет турецкой фирмы Albayrak. Это компания, которая поставляет защитные экраны для третьей линии минского метро. Сложностей с установкой оборудования на "Московской" и "Автозаводской" будет больше, так как ветки действующие. В связи с реконструкцией одной из станций электрички будут проходить мимо нее. Население заранее об этом проинформируют.