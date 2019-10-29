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Станции метро "Московская" и "Автозаводская" закроют на некоторое время

30.10.2019 09:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Защитные экраны планируют установить на "Московской" и "Автозаводской" станциях метро. Оборудование будет турецкой фирмы Albayrak. Это компания, которая поставляет защитные экраны для третьей линии минского метро. Сложностей с установкой оборудования на "Московской" и "Автозаводской" будет больше, так как ветки действующие. В связи с реконструкцией одной из станций электрички будут проходить мимо нее. Население заранее об этом проинформируют.
 
 
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Защитные экраны планируют установить на "Московской" и "Автозаводской" станциях метро. Оборудование будет турецкой фирмы Albayrak. Это компания, которая поставляет...
 
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