|
Станции метро "Московская" и "Автозаводская" закроют на некоторое время
30.10.2019 09:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗащитные экраны планируют установить на "Московской" и "Автозаводской" станциях метро. Оборудование будет турецкой фирмы Albayrak. Это компания, которая поставляет защитные экраны для третьей линии минского метро. Сложностей с установкой оборудования на "Московской" и "Автозаводской" будет больше, так как ветки действующие. В связи с реконструкцией одной из станций электрички будут проходить мимо нее. Население заранее об этом проинформируют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитные экраны планируют установить на "Московской" и "Автозаводской" станциях метро. Оборудование будет турецкой фирмы Albayrak. Это компания, которая поставляет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)