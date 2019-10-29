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На крыше торгового дома «Неман» в Гродно в начале ноября откроется каток

30.10.2019 10:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале ноября на крыше торгового дома «Неман» откроется каток. Он будет работать зимой вместо кафе «Крыша мира». На высоте уже появился специальный сухой каток из пластика. Его соорудили в том месте, где стояли столики, сообщает hrodna.life.


Фото: instagram.com/grodnoroof

— Решили использовать нашу площадку и в зимний период, — рассказывает директор торгового дома «Неман» Алексей Явлаш. — Каток — это совместный проект «Большого буфета» и универмага. Он находится на верхней площадке, где в летний период работало кафе. Мы убрали столы и там постелили пластик с ограждением. Одновременно с катком будет работать и точка с продажей горячих напитков.

Вход на площадку будет платным. Стоимость пока неизвестна. На катке можно будет кататься на своих коньках, также их можно будет арендовать.

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Теги: Гродно
 
 
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В начале ноября на крыше торгового дома «Неман» откроется каток. Он будет работать в зимний период вместо кафе «Крыша мира». На высоте уже появился специальный...
 
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