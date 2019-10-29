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Рыбаков Пинщины предупредили о запрете на вылов сома и сига с 1 ноября
30.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
С 1 ноября устанавливаются запреты на лов сига чудского и сома европейского. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.
С целью создания благоприятных условий для воспроизводства сига чудского с 1 ноября по 15 декабря в Беларуси устанавливается запрет на его вылов. В этот период у сига проходит нерест. Пресноводный представитель семейства лососевых не боится холода и начинает размножение поздней осенью.
А вот сом, наоборот, весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку. При этом сом становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения сома европейского в зимний период с 1 ноября по 31 марта его вылов повсеместно запрещен.
Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин (306 рублей) за каждую особь сома европейского и 9 базовых (229,5 рублей) – за каждую особь сига чудского.
Напомним, в ноябре на водоемах республики продолжится профилактическая акция «Рыбалка по правилам», стартовавшая месяц назад.
Особое внимание при проведении рейдовых мероприятий уделяется соблюдению рыболовами Правил при осуществлении лова рыбы (кружки, колобашки, донки, на дорожку с судов с двигателями), а также поддержанию рыболовами надлежащего санитарного состояния рыболовных угодий. Рыболовы, нарушившие требования Правил, несут административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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