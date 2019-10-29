Рыбаков Пинщины предупредили о запрете на вылов сома и сига с 1 ноября

Источник материала: Полесская правда

С 1 ноября устанавливаются запреты на лов сига чудского и сома европейского. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

С целью создания благоприятных условий для воспроизводства сига чудского с 1 ноября по 15 декабря в Беларуси устанавливается запрет на его вылов. В этот период у сига проходит нерест. Пресноводный представитель семейства лососевых не боится холода и начинает размножение поздней осенью.

А вот сом, наоборот, весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку. При этом сом становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения сома европейского в зимний период с 1 ноября по 31 марта его вылов повсеместно запрещен.

Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин (306 рублей) за каждую особь сома европейского и 9 базовых (229,5 рублей) – за каждую особь сига чудского.

Напомним, в ноябре на водоемах республики продолжится профилактическая акция «Рыбалка по правилам», стартовавшая месяц назад.

В ходе мероприятия работниками Белорусского общества охотников и рыболовов совместно с сотрудниками Госинспекции охраны животного и растительного мира организован усиленный контроль за соблюдением Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

Особое внимание при проведении рейдовых мероприятий уделяется соблюдению рыболовами Правил при осуществлении лова рыбы (кружки, колобашки, донки, на дорожку с судов с двигателями), а также поддержанию рыболовами надлежащего санитарного состояния рыболовных угодий. Рыболовы, нарушившие требования Правил, несут административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.